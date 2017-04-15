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В Вене столкнулись два поезда: пассажиров эвакуируют, есть пострадавшие

Добавлены фото!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: DOMINIC EBENBICHLER/REUTERS/Scanpix

В столице Австрии сегодня вечером на железнодорожной станции столкнулись два поезда, в результате чего пострадали как минимум семь человек, пишет Postimees.

По словам пресс-секретаря австрийской полиции, пострадали семь человек. Самое тяжелое повреждение - трещина в костях руки. Полиция и пожарники эвакуировали из поездов 30 человек.

Пока причина столкновения неизвестна.

Движение поездов остановлено.

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