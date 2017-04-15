В Вене столкнулись два поезда: пассажиров эвакуируют, есть пострадавшие
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15 апреля 2017 г., 21:13
В столице Австрии сегодня вечером на железнодорожной станции столкнулись два поезда, в результате чего пострадали как минимум семь человек, пишет Postimees.
По словам пресс-секретаря австрийской полиции, пострадали семь человек. Самое тяжелое повреждение - трещина в костях руки. Полиция и пожарники эвакуировали из поездов 30 человек.
Пока причина столкновения неизвестна.
Движение поездов остановлено.
"Jetzt auch bei 230 km/h"— Frederic Köberl (@internetztube) 15 апреля 2017 г.
In Meidling ist wegen einer Weichenstörung ein @unsereOEBB Railjet teilweise entgleist. via @skoeberl pic.twitter.com/gCYzWdx50r