Галерея: пасхальное богослужение в соборе Александра Невского

В крупнейшем в Таллинне православном соборе Александра Невского прошли богослужения, посвященные светлому празднику Пасхи. Смотрите галерею!
Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий обратился с пасхальным посланием. Приводим его целиком:
Дорогие отцы, братия и сестры!
Христос Воскресе!
В День, когда Православная Церковь ликует о Воскресшем Христе Спасителе, сердечно поздравляю всех вас с Праздником всех праздников – со Светлым Христовым Воскресением!
Сердцем услышьте первые слова Воскресшего Спасителя, сказанные Им Женам-Мироносицам: «Радуйтеся!» Я радуюсь вместе с Вами о Воскресшем Христе! И эта Радость превосходит все остальные радости сердца моего!
Сегодня все здороваются друг с другом: «Христос Воскресе!», а отвечают: «Воистину Воскресе!» Это и есть главная весть и смысл христианской Пасхи – Христос Воскресе!
К сожалению, некоторые христиане в слове «Пасха» слышат только ликующие нотки величайшего церковного праздника Воскресения Христова и не чувствуют страданий Голгофы – Воскресение Христово неотделимо от искупительных страданий и крестной смерти Христа Спасителя! Радость Воскресения к нам пришла через Крест Христов: Се бо прииде Крестом радость всему миру! – поём мы в пасхальной песни «Воскресение Христово видевше».
Путём смирения, путём крайнего самоуничижения – ради нашего спасения, Господь добровольно пошёл на крестный подвиг, но маловеры не хотят оценить и понять эту тайну искупления человеческого рода. Враги нашей веры злобными насмешками стараются Истину поколебать. И если бы жизнь Спасителя ограничилась бы только одними страданиями и смертью и не было бы Воскресения Его из мертвых, то что бы мы могли сказать нашим врагам в их радостной злобе? Апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша (1 Кор15, 14). А Христос Воскрес, дорогие братья и сестры! Стало быть, наша вера крепка – Христос Воскресе!
Бог пребывает в нас, если мы имеем Любовь! Кто не любит, тот не познал Бога (1 Ин. 4, 8). «Любовь к ближнему есть стезя, ведущая в любовь к Богу: потому что Христос благоволил таинственно облечься в каждого ближнего нашего, а во Христе – Бог», – говорит святитель Игнатий (Брянчанинов). Эти слова святителя Игнатия напомнили мне о священнике Валерии Поведском, который, живя по заповедям Божией любви, поддержал меня в самые тяжкие моменты жизни, с большой любовью наставляя и утешая меня в скорбях своими письмами: «Всё, что выпало на Вашу долю, выпало по всеблагому Промыслу Божию. Господь любит Вас…, ибо Он выделил Вас в Ваших скорбях из нашего общего числа… Желаю Вам той неизречённой радости, которая ждёт всякого уповающего на Господа!» Именно с отцом Валерием мы много говорили о заповеди Божией – возлюби ближнего твоего, как самого себя. И мне, пережившему нелёгкие жизненные испытания, было, о чём поразмышлять…
Полюбить ближнего – нелегко. Нелегко и врагов своих любить. А вот себя любить – легко! Человек – себялюбивое существо, он больше всех любит самого себя и тех, кто отвечает ему взаимностью, кто ему нравится. Но вспомните, что говорит Христос о такой любви:
Если вы будете любить любящих вас: какая вам за то награда? (Матф., 5, 42-46.)
Евангелие велит нам молиться за врагов наших, творить добро ненавидящим и обидящим, благословлять клянущих, прощать ближнему всё, что он сделал против нас.
И если Вы, дорогие мои, думаете, что любите Бога, а в сердце живёт неприязнь хотя бы к одному человеку, то вы находитесь в самообольщении. Апостол любви Иоанн Богослов учит: «Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1Ин. 4, 20). И ещё: «Кто видит брата своего в нужде и затворяет от него сердце своё – как пребывает в том любовь Божия?» (1 Ин. 3, 17).
На любви к ближним, которых мы видим, мы учимся любить Бога, Которого не видим.
Дорогие братья и сестры!
Ещё раз сердечно поздравляю всех вас с Праздником всех праздников – со Светлой Пасхой Христовой!
В духовной жизни должно быть всё плодотворным, а не только цветущим. Встречайте же Пасху с чистой сердечной радостью, пусть в Вашей душе не будет уголка, в котором затаилась бы обида на брата своего. Если мы молитвенно просим Господа о прощении наших прегрешений, то непременно должны и сами уметь прощать людей. Любовь, прощение и сострадание – это самый долгожданный плод работы души. Пусть в Вашем доме царит Божия любовь, благоденствие, мир и покой.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Источник Orthodox.ee