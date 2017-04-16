В Париже произошла массовая драка в переполненном лагере для беженцев

В стычке участвовали больше сотни мигрантов — выходцев из Афганистана и Судана, сообщает Росбалт со ссылкой на газету Le Parisien.

Причиной конфликта стала нехватка мест в центре приема мигрантов. Полиции удалось восстановить порядок лишь через несколько часов.

Центр приема беженцев в районе Порт-де ла Шапель открылся в ноябре 2016 года. Он может ежедневно принимать от 50 до 75 мигрантов при общей вместимости 400 человек.