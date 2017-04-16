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Трамп хочет прокатиться в позолоченной карете Елизаветы II

Rus.Postimees.ee
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Елизавета II в золотой карете. | ФОТО: STEFAN WERMUTH/AFP

Президент США Дональд Трамп изъявил желание во время официального визита в Великобританию прокатиться по Лондону в золотой карете королевы Елизаветы II. Об этом в субботу, 15 апреля, пишет The Sunday Times.

По сведениям газеты, Белый дом настаивает на том, что совместный с королевой проезд по центру британской столицы к Букингемскому дворцу является важной частью поездки американского лидера.

В свою очередь, в британской полиции предупредили, что подобное мероприятие потребует разработки сложнейшей операции по обеспечению безопасности.

Предлагается, в частности, установить в карете бронированные стекла, однако сообщается, что стенки не выдержат обстрела из гранатомета или другого мощного оружия.

Официальный визит Трампа в Лондон намечен на вторую неделю октября.

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