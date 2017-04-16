26-летняя женщина поила восьмилетнего сына самогоном, чтобы он был «весел и здоров»

По решению российской Фемиды горе-родительница избежала отправки в колонию. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, сообщает портал Newsru.com со ссылкой на официальный сайт областного ГУ МВД.

Как следует из материалов уголовного дела, осенью 2016 года в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей управления МВД по Новокузнецку поступил девятилетний житель села Костенково, совершивший кражу мобильного телефона. "В ходе работы с несовершеннолетним сотрудники полиции получили информацию о том, что мать мальчика систематически распивала вместе с ним алкогольные напитки", - говорится в пресс-релизе.

Ребенок был обследован врачами-наркологами и поставлен на учет в связи с выявленной алкогольной зависимостью.

Инспекторы по делам несовершеннолетних собрали административный материал для лишения женщины родительских прав. Кроме того, в отношении нее следователем отдела МВД России по Новокузнецкому району было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что женщина, являющаяся алкоголичкой, первый раз напоила сына спиртным, когда ему было восемь лет. На допросе женщина пояснила, что с помощью водки она "лечила сына от простуды". Позже она также предлагала ребенку распивать вместе с ней водку, пиво и самогон. При этом женщина считала, что после употребления спиртного у сына поднималось настроение и улучшалось душевное состояние.