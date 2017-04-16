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Борис Джонсон призвал Россию громить ИГИЛ вместе

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Rus.Postimees.ee
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Борис Джонсон. | ФОТО: Scanpix

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что Россия могла бы присоединиться к западной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии. Об этом он написал в колонке, опубликованной в воскресенье, 16 апреля, в газете The Sunday Telegraph.

Таким образом Москва сможет сохранить свои стратегические интересы в этом регионе ввиду перспективы более продуктивных отношений с США и расчета на помощь Запада в восстановлении Сирии после гражданской войны, сообщает DW.com.

"В обмен россияне должны содействовать установлению перемирия, прекращению использования химического оружия и бочковых бомб, а также достижению политического урегулирования, которое избавит сирийцев от тирании Асада", - пишет Джонсон.

По его мнению, Россия "спасла" сирийского лидера, и она же может помочь отстранить его от власти в течение переходного периода с сохранением ключевых государственных институтов.

Кроме того, глава МИД Великобритании считает нынешний виток кризиса в Сирии возможностью для России, которая как раз достигла пика своего влияния в этой стране. Джонсон отмечает, что сейчас настал подходящий момент для Кремля, чтобы пойти на "разумный компромисс".

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