Борис Джонсон призвал Россию громить ИГИЛ вместе

Таким образом Москва сможет сохранить свои стратегические интересы в этом регионе ввиду перспективы более продуктивных отношений с США и расчета на помощь Запада в восстановлении Сирии после гражданской войны, сообщает DW.com.

"В обмен россияне должны содействовать установлению перемирия, прекращению использования химического оружия и бочковых бомб, а также достижению политического урегулирования, которое избавит сирийцев от тирании Асада", - пишет Джонсон.

По его мнению, Россия "спасла" сирийского лидера, и она же может помочь отстранить его от власти в течение переходного периода с сохранением ключевых государственных институтов.

Кроме того, глава МИД Великобритании считает нынешний виток кризиса в Сирии возможностью для России, которая как раз достигла пика своего влияния в этой стране. Джонсон отмечает, что сейчас настал подходящий момент для Кремля, чтобы пойти на "разумный компромисс".