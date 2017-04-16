Галерея: Путин и Медведев посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Вместе с руководителями государства на пасхальной службе присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин, другие общественные и политические деятели. Торжественный молебен в честь праздника Святого Христова Воскресения совершил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, сообщает ТАСС.

По традиции руководители государства и патриарх обменялись пасхальными подарками. В этот раз президент подарил предстоятелю пасхальное яйцо из Златоуста "Собор", которое изготовлено из латуни, золота и хризолитов. Патриарх преподнес Путину и Медведеву пасхальные яйца.

Путин поздравил россиян с Пасхой

Кроме этого, на сайте Кремля было опубликовано поздравление президента России Владимира Путина православным христианам и всем россиянам, отмечающим Пасху, сообщает Газета.ru.

«Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру. Пасхальные торжества, которые широко проходят по всей стране, обращают нас к многовековым традициям предков, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и идеалов», — говорится в тексте поздравления.