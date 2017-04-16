Убийца из Тапа проведет в тюрьме восемь лет

Валерий Витти (53) был признан виновным в убийстве и приговорен к восьми годам лишения свободы, сообщает портал Rus.err.ee.

Второго фигуранта уголовного дела - Тоомаса Тейхманна (52) - признали виновным в том, что он не сообщил властям о совершенном преступлении. Ему назначено наказание в виде четырех месяцев лишения свободы.

Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, в период с 1 по 3 августа 2015 года в принадлежащей Тоомасу Тейхманну квартире на улице Сауна в Тапа Валерий Витти поссорился с 53-летним мужчиной и нанес ему удар ножом в область груди от которого пострадавший скончался.