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Убийца из Тапа проведет в тюрьме восемь лет

Rus.Postimees.ee
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Тюрьма. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Marianne Loorents / Õhtuleht

На этой неделе вступил в законную силу приговор Тартуского окружного суда по делу об убийстве в Тапа в августе 2015 года.

Валерий Витти (53) был признан виновным в убийстве и приговорен к восьми годам лишения свободы, сообщает портал Rus.err.ee.

Второго фигуранта уголовного дела - Тоомаса Тейхманна (52) - признали виновным в том, что он не сообщил властям о совершенном преступлении. Ему назначено наказание в виде четырех месяцев лишения свободы.

Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, в период с 1 по 3 августа 2015 года в принадлежащей Тоомасу Тейхманну квартире на улице Сауна в Тапа Валерий Витти поссорился с 53-летним мужчиной и нанес ему удар ножом в область груди от которого пострадавший скончался.

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