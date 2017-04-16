Саакашвили сообщил плохую новость о брате: «ничего, прорвемся!»
16 апреля 2017 г., 11:21
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем фейсбуке сообщил о том, что его брат Давид был лишен права на постоянное проживание на Украине.
«Еще я вчера узнал, что на основании письма СБУ отменили вид на жительство моего брата, Давида Саакашвили и он обязан покинуть Украину. Ничего, прорвемся!» — написал он, сообщает Газета.ru.
Саакашвили также отметил, что «все это еще раз доказывает, что мы на правильном пути».