Саакашвили сообщил плохую новость о брате: «ничего, прорвемся!»

«Еще я вчера узнал, что на основании письма СБУ отменили вид на жительство моего брата, Давида Саакашвили и он обязан покинуть Украину. Ничего, прорвемся!» — написал он, сообщает Газета.ru.

Саакашвили также отметил, что «все это еще раз доказывает, что мы на правильном пути».