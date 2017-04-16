Politico: Тиллерсон стал любимчиком Трампа в Белом доме и вот что это значит

Так, руководитель Госдепартамента США превратился в одного из самых частых гостей Белого дома, он регулярно присоединяется к Трампу в жилых покоях за ужином в формате "один на один", а также за обедом вместе с вице-президентом США Майклом Пенсом. По данным Politico, за 83 дня пребывания Трампа у власти у Тиллерсона с ним состоялось больше встреч, чем у какого-либо другого представителя администрации.

Если госсекретарь не находится в рабочей поездке за рубежом, то по меньшей мере раз в неделю они ужинают с Трампом тет-а-тет, цитирует публикацию ТАСС. Например, только в марте у Тиллерсона и Трампа прошло восемь встреч, тогда как "главного конкурента" Тиллерсона - министра финансов США Стивена Мнучина - глава государства принял лишь трижды.

"Не думаю, что у Тиллерсона когда-то было ограниченное влияние. Он всегда обладал авторитетом, просто это не было так заметно со стороны", - заявил Абрамс. По его словам, сейчас Тиллерсон, а также глава Пентагона Джеймс Мэттис и советник Трампа по нацбезопасности генерал Герберт Макмастер "сформировали треугольник людей, пользующихся наибольшим влиянием, и оно, вероятно, увеличилось еще больше после ракетных ударов по Сирии - крайне успешных как с военной, так и с политической точек зрения".

Один из источников портала отметил, что "медленный старт" Тиллерсона для Трампа не имел особого значения: "Трамп - бизнесмен, он оценивает вещи по кварталам. Удар по Сирии стал успешным завершением первого квартала".

Politico также сообщает, что Трамп в прямом эфире наблюдал за пресс-конференцией Тиллерсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Президент смотрел трансляцию в своем личном рабочем кабинете - маленькой комнате, примыкающей к Овальному кабинету Белого дома. По завершении пресс-конференции Трамп позвонил Тиллерсону и сказал, что тот "проделал прекрасную работу" и "излучал уверенность".

Подробнее: http://www.newsru.com/world/15apr2017/favorite.html