В Турции проходит референдум, способный наделить Эрдогана небывалыми полномочиями

Конституционные изменения предусматривают 18 изменений, из которых главное - введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Новая конституция почти полностью устраняет систему баланса полномочий властей, наделяя Эрдогана колоссальными возможностями и устраняя должность премьер-министра, сообщает Newsru.com.

Президент сможет распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать и увольнять министров и судей, а также издавать указы в целом ряде сфер. Количество допустимых президентских сроков останется прежним - два, однако их отсчет начнется с ноября 2019 года, когда должны будут состояться очередные выборы президента.

В волеизъявлении могут принять участие более 55 млн турок, имеющих право голоса. По стране открыто 145 тысяч участков.