Пугающие фото: сторонники и противники Трампа устроили побоище

Стычки произошли во время марша, участники которого требовали от Трампа опубликовать его налоговую декларацию. Президент неоднократно обещал распространить данные о выплаченных им налогах, однако до сих пор этого не сделал, сообщает ТАСС.

По данным телеканала, во время демонстрации между противниками президента и его сторонниками завязалась потасовка. Некоторые ее участники применяли палки, дубинки и другие предметы. По сведениям CNN, несколько человек получили ранения.

15 апреля в более чем 150 городах США проводятся шествия, участники которых требуют от Трампа отчитаться по выплаченным им налогам. Такие акции проходят в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Бостоне.