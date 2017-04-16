Пугающие фото: сторонники и противники Трампа устроили побоище

Столкновения между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа произошли в американском городе Беркли (штат Калифорния). Как сообщила телекомпания CNN, правоохранительные органы задержали не менее четырех человек.
Стычки произошли во время марша, участники которого требовали от Трампа опубликовать его налоговую декларацию. Президент неоднократно обещал распространить данные о выплаченных им налогах, однако до сих пор этого не сделал, сообщает ТАСС.
По данным телеканала, во время демонстрации между противниками президента и его сторонниками завязалась потасовка. Некоторые ее участники применяли палки, дубинки и другие предметы. По сведениям CNN, несколько человек получили ранения.
15 апреля в более чем 150 городах США проводятся шествия, участники которых требуют от Трампа отчитаться по выплаченным им налогам. Такие акции проходят в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Бостоне.