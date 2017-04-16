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Ходорковский в Таллинне: "Открытая Россия" сменила председателя

Rus.Postimees.ee
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Михаил Ходорковский. | ФОТО: PETER NICHOLLS/REUTERS

Новым председателем движения "Открытая Россия" избран Александр Соловьев, который сменил на этом посту Михаила Ходорковского.

Выборы состоялись в рамках конференции "Открытой России", проходящей в Таллинне, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

Помимо председателя, был также избран Совет движения, куда вошли 11 человек, включая Владимира Кара-Мурзу-младшего и Марию Баронову.

Кроме этого, участники конференции также согласовали формат и общие принципы всероссийской акции "Надоел", посвященной Владимиру Путину, а также проголосовали за предложенную Михаилом Ходорковским поддержку Алексея Навального на президентских выборах и Дмитрия Гудкова на выборах мэра Москвы.

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