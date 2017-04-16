Ходорковский в Таллинне: "Открытая Россия" сменила председателя
16 апреля 2017 г., 13:28
Новым председателем движения "Открытая Россия" избран Александр Соловьев, который сменил на этом посту Михаила Ходорковского.
Выборы состоялись в рамках конференции "Открытой России", проходящей в Таллинне, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на службу новостей "Радио 4".
Помимо председателя, был также избран Совет движения, куда вошли 11 человек, включая Владимира Кара-Мурзу-младшего и Марию Баронову.
Кроме этого, участники конференции также согласовали формат и общие принципы всероссийской акции "Надоел", посвященной Владимиру Путину, а также проголосовали за предложенную Михаилом Ходорковским поддержку Алексея Навального на президентских выборах и Дмитрия Гудкова на выборах мэра Москвы.