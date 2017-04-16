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Вайра Вике-Фрейберга рассказала, какая беда с Россией и о чем ей шепнули в Вашингтоне

Rus.Postimees.ee
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Вайра Вике-Фрейберга. | ФОТО: Geert Vanden Wijngaert/AP

Дискуссии о возможности в случае военного конфликта защитить страны Балтии шли уже несколько лет назад, рассказала в интервью Latvijas Radio экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

Вике-Фрейберга рассказала, что в свое время, когда она занимала пост президента, звучали заявления, что Балтийские страны с военной точки зрения не защищены. Поэтому и заказали конфиденциальное исследование о возможности НАТО защитить балтийские государства, сообщает портал Lsm.lv.

И в тот момент главный автор исследования, генерал в Вашингтоне, «шепнул: если кто-то говорит, что Балтийские страны не защищены, он вам говорит последние глупости».

Она также указала: многие говорят, что все, происходящее в регионе, дразнит соседа, «но беда с этим нашим соседом такая, что у него с нервами швах так или иначе», неважно, что мы делаем или не делаем.

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