Вайра Вике-Фрейберга рассказала, какая беда с Россией и о чем ей шепнули в Вашингтоне

Вике-Фрейберга рассказала, что в свое время, когда она занимала пост президента, звучали заявления, что Балтийские страны с военной точки зрения не защищены. Поэтому и заказали конфиденциальное исследование о возможности НАТО защитить балтийские государства, сообщает портал Lsm.lv.

И в тот момент главный автор исследования, генерал в Вашингтоне, «шепнул: если кто-то говорит, что Балтийские страны не защищены, он вам говорит последние глупости».

Она также указала: многие говорят, что все, происходящее в регионе, дразнит соседа, «но беда с этим нашим соседом такая, что у него с нервами швах так или иначе», неважно, что мы делаем или не делаем.