Таллиннский порт не хочет выплачивать подозреваемому в коррупции Аллану Кийлю 24 000 евро

Как сообщили корреспонденту портала Rus.err.ee в Таллиннском окружном суде, апелляционная жалоба компании будет рассмотрена на заседании 17 мая.

Напомним, 16 января, Харьюский уездный суд обязал Таллиннский порт выплатить бывшему члену правления предприятия Аллану Кийлю компенсацию в размере 24 000 евро.

Аллан Кийль подал иск в суд в связи с расторжением с ним трудового договора.