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Таллиннский порт не хочет выплачивать подозреваемому в коррупции Аллану Кийлю 24 000 евро

Rus.Postimees.ee
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Аллан Кийль. | ФОТО: Toomas Huik

Государственная компания Tallinna Sadam (Таллиннский порт) оспорила решение суда первой инстанции, обязывающее предприятие выплатить 24 000 евро бывшему члену правления фирмы Аллану Кийлю за расторжение трудового договора.

Как сообщили корреспонденту портала Rus.err.ee в Таллиннском окружном суде, апелляционная жалоба компании будет рассмотрена на заседании 17 мая.

Напомним, 16 января, Харьюский уездный суд обязал Таллиннский порт выплатить бывшему члену правления предприятия Аллану Кийлю компенсацию в размере 24 000 евро.

Аллан Кийль подал иск в суд в связи с расторжением с ним трудового договора.

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