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Число жертв теракта возле Алеппо превысило 110 человек

Rus.Postimees.ee
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Пострадавшие дети в результате теракта в Алеппо. | ФОТО: Scanpix/AFP

Число жертв масштабного теракта возле Алеппо, где взорвали автобусы с сирийскими беженцами, превысило 110 человек и, скорее всего, еще увеличится, сообщил в воскресенье Сирийский центр по надзору за правами человека (SOHR).

Reuters со ссылкой на представителей Гражданской обороны Сирии передает, что с места теракта вывезли минимум 100 тел погибших. По данным SOHR, погибшими числятся 112 человек, пишет Newsru.

Взрыв прогремел у колонны автобусов, на которых эвакуировали тысячи жителей двух городов в провинции Идлиб - Фуа и Кефрайя. По данным СМИ, смертник подъехал к автобусам на автомобиле.

Взрыв произошел в западном предместье Рашидин, где колонна автобусов остановилась прежде, чем направиться во временный центр по размещению беженцев в Джибрине.

Фуа и Кефрайя - города с преимущественно шиитским населением, переговоры об эвакуации начались еще в прошлом году. В рамках сделки с осажденных территорий должны вывезти в общей сложности около 30 тысяч человек.

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