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Убивший коллегу кузнечным молотом может досрочно выйти из тюрьмы

Rus.Postimees.ee
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Тюремная камера. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

В следующий вторник, 18 апреля, Тартуский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения Энделя Пельска (48), который отбывает восьмилетний срок за убийство коллеги кузнечным молотом.

Согласно обвинению, Пельска совершил тяжкое преступление 18 ноября 2011 года в волости Нисси (Харьюмаа), где он убил работавшего с ним мужчину 1949 года рождения, сообщает портал Rus.err.ee.

В ходе досудебного расследования было выяснено, что мужчины вместе употребляли алкоголь в доме Пельска, а потом они поссорились.

Пельска, почувствовав себя оскорбленным словами коллеги, несколько раз ударил его кузнечным молотом. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

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