Убивший коллегу кузнечным молотом может досрочно выйти из тюрьмы

Согласно обвинению, Пельска совершил тяжкое преступление 18 ноября 2011 года в волости Нисси (Харьюмаа), где он убил работавшего с ним мужчину 1949 года рождения, сообщает портал Rus.err.ee.

В ходе досудебного расследования было выяснено, что мужчины вместе употребляли алкоголь в доме Пельска, а потом они поссорились.

Пельска, почувствовав себя оскорбленным словами коллеги, несколько раз ударил его кузнечным молотом. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.