Священнослужители призывают людей задуматься об истинном смысле Пасхи

Священники финской евангелической лютеранской и православной церквей в эти дни призывают людей лишний раз задуматься об изначальном смысле Пасхи, пишет Yle.

Не секрет, что сегодня для многих церковные праздники – это не более чем традиция. По мнению священнослужителей, было бы хорошо, если бы взрослые в эти дни больше рассказывали детям о том, что означают пасхальные символы.

"Пасха - это праздник, когда используется изначально много христианских символов, таких как, например, яйцо и верба. У них у всех есть свой духовный смысл. Хотелось бы, чтобы помимо таких внешних признаков дети бы знали, в чем еще на самом деле глубокий смысл всех этих элементов", - говорит пастор Анна Левинг.

"Бывает, человек обращается к Богу буквально начиная с какого-нибудь шоколадного яйца, где-нибудь в гостях. Скажем, в гостях у семьи, где люди верят в Бога, человек задает какой-то простой вопрос, и из этого маленького вопроса через год, два, три, пять вытекает что-то грандиозное – человек обретает Бога", - говорит священник Васлав Скопец.

16 апреля отмечается праздник Пасхи — важнейший и один из самых светлых в христианской традиции. Церковное празднование длится 40 дней, однако основные торжества происходят в течение самого пасхального воскресенья.

Яйца, кулич и пасха

Пасхальная трапеза, первая после окончания Великого поста, всегда является пышной и праздничной. На столе в этот день неизменно присутствуют кулич, творожная пасха и яйца. При этом каждый из этих элементов имеет особый смысл.

Так, пасхальное яйцо принято связывать с Гробом Господним, поскольку оно выглядит мертвым снаружи, но при этом несет в себе новую жизнь.

Кроме того, считается, что Мария Магдалина, пробившись к императору Тиберию, преподнесла ему единственный подарок, который могла себе позволить, — крашеное яйцо.

Кулич — один из самых известных элементов пасхального стола — берет свое начало у особого церковного хлеба, артоса, который раздают прихожанам накануне Пасхи, и символизирует собой тело Господне.

Куличи, а также пасхи и яйца традиционно приносят на освещение в субботу. Однако специальная молитва существует лишь на освящение сыра (пасхи) и яиц, а вот отдельной молитвы на освящение кулича нет.

Творожная пасха, как и крашеные яйца, символизирует собой Гроб Господний, но уже из-за своего внешнего вида — она всегда готовится в форме усеченного конуса.