Российскому Джеку Потрошителю предъявлено обвинение в убийстве 19 девушек

Маньяк, которого сравнивали с Андреем Чикатило и Джеком Потрошителем, в течение долгих лет охотился на молодых женщин. Его жертвами стали почти два десятка человек. Тела потерпевших находили расчлененными и со следами сатанинских обрядов, сообщает Newsru.com.

Всего 52-летнему подозреваемому инкриминируют 19 эпизодов с убийствами девушек. Возраст потерпевших - от 18 лет до 31 года.

По данным полицейских, с осени 1998-го по июль 2005 года обвиняемый на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами и "предлагал им провести совместно время". При получении согласия злоумышленник на личном автомобиле увозил пассажирку в безлюдное место в городе или его окрестностях, а затем убивал ее.

С целью сокрытия преступлений мужчина сразу же расчленял тела, а затем выбрасывал их фрагменты на территории Кировского и Ленинского районов Новосибирска, а также в Новосибирском и Коченевском районах Новосибирской области.

Следователи отмечали, что жертвами маньяка становились девушки определенной внешности и поведения. Убийца выбирал стройных длинноволосых брюнеток, предположительно занимавшихся проституцией.

Большинство убитых, чью личность удалось установить, занимались оказанием интимных услуг в районе улиц Ватутина, Немировича-Данченко и Мира в Кировском районе Новосибирска (на так называемой "Пьяной дороге").

Согласно выводам экспертов, обвиняемый хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. Иными словами, он полностью отдавал себе отчет в своих действиях.

Объем уголовного дела составляет более 60 томов. В ближайшее время обвиняемый и его защитник начнут знакомиться с материалами уголовного дела. После этого собранные материалы направят прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит пожизненный срок лишения свободы.