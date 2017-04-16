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Жители многоквартирного дома обнаружили страшную находку

Rus.Postimees.ee
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Многоквартирный дом. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Stanislav Moshkov / Õhtuleht

Никем не замеченный, несколько дней или недель возле одного из многоквартирных домов в Торнякалнсе пролежал труп мужчины.

Жители дома на Коку 10 стали невольными свидетелями ЧП - под одним из балконов был обнаружен труп человека, сообщает Rus.TVNET.

Стражи порядка вытащили останки пожилого мужчины. На данный момент эксперты устанавливают причину его смерти, сообщает Degpunktā.

Местные жители отмечают, что мужчина без определенного места жительства здесь появлялся постоянно, но зимой пропал куда-то. Он вел себя спокойно, не шумел, не собирал собутыльников и, как предполагают, умер своей смертью.

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