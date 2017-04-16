Картина дня: станет еще холоднее, чудо-технология утепления домов и массовый поход в честь 100-летия ЭР

В Эстонии станет еще холоднее

Среднесуточная температура воздуха понизилась на 4-5 градусов ниже нормы, и такой температурный фон сохранится и в ближайшие дни. Читать далее...

Спасение панельных домов в Мустамяэ

Ученые Таллиннского технического университета утверждают, что придумали технологию, которая позволит забыть о длящемся неделями ремонте многоквартирных домов. Читать далее...

Массовый поход в честь 100-летия ЭР

Трехлетнее празднование 100-летнего юбилея Эстонской Республики началось сегодня, 16 апреля, с масштабного похода вдоль бывшей границы между Эстляндской и Лифляндской губерниями. Читать далее...

Вайра Вике-Фрейберга рассказала о России

Дискуссии о возможности в случае военного конфликта защитить страны Балтии шли уже несколько лет назад, рассказала в интервью Latvijas Radio экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Читать далее...

Прекращение дела в обмен на 5000 евро

Прокуратура прекратила уголовное дело в отношении 87-летнего мужчины, который на автомобиле Nissan Micra сбил в Таллинне 69-летнюю женщину. Читать далее...