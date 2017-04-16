Проверьте себя: 13 привычек, которые вредят сердцу

1. Малоподвижный образ жизни.

Многочасовое сидение за компьютером или перед телевизором увеличивает риск возникновения сердечного приступа и инсульта, даже если вы регулярно занимаетесь спортом.

«Ваши эпизодические занятия не компенсируют то время, которое вы проводите в неподвижном состоянии», — говорит Хармони Р. Рейнольдс, доктор медицинских наук, заместитель директора Центра сердечно-сосудистых клинических исследований медицинского центра Лангон в Нью-Йорке.

Малоподвижный образ жизни плохо сказывается на уровне жиров и сахара в крови. Поэтому, даже если приходится подолгу сидеть, старайтесь периодически вставать и прохаживаться, например, когда разговариваете по телефону.

2. Подавление стресса, агрессивности или раздражения.

Если вы долгое время испытываете негативные эмоции, но не можете их высказать или выразить, это ложится тяжким грузом на сердце.

«Те, кто подавляют стресс длительное время, подвергают себя опасности. Исследования доказывают, что умение от души посмеяться и поддерживать дружеские связи, пользоваться социальной и родственной поддержкой благоприятно сказываются на здоровье сердца», — говорит доктор Рейнольдс.

3. Игнорирование храпа.

Храп часто становится предметом для шуток, но на самом деле он может быть серьезным сигналом. Например, обструктивное апноэ (кратковременная остановка дыхания во сне, которое может вызвать повышение давления) заметно увеличивает риск сердечных заболеваний.

В Америке подсчитано, что более 18 миллионов взрослых американцев страдают апноэ во сне. Особенно этому подвержены люди, страдающие избыточным весом или ожирением.

Если вы храпите и часто просыпаетесь в разбитом состоянии, лучше проконсультировать с врачом. «Существуют легкие способы выявления апноэ, а также успешного лечения», — говорит Роберт Остфельд, кардиолог и директор по профилактической кардиологии в Montefiore Health System из Нью-Йорка.

4. Недостаточное соблюдение гигиены полости рта.

Медицине еще неизвестно, по какой причине, но абсолютно точно: существует четкая связь между заболеванием десен и сердечными проблемами.

Если вы не очищаете межзубное пространство (например, с помощью зубной нити), то со временем там накапливаются бактерии, которые потом перемещаются во внутренние органы и вызывают воспаление.

«Воспаление способствует развитию атеросклероза», — говорит доктор Остфельд. Поэтому, если есть заболевания десен, надо ими заняться — это может улучшить функцию кровеносных сосудов.

5. Синдром выходного дня.

Это когда вы за выходные дни стараетесь наверстать все, что не успели за рабочую неделю.

«Я вижу, что очень много людей в возрасте от 40—50 лет бросаются заниматься спортом, получают травмы, после чего вообще прекращают заниматься», — говорит Джудит С. Хохман, доктор медицинских наук, директор Центра сердечно-сосудистых клинических исследований Медицинского центра в Лангуне.

Самая полезная физическая нагрузка — последовательная и регулярная. Лучше понемногу, но каждый день, чем по нескольку часов раз в неделю. Настройтесь на длинную дистанцию.

6. Злоупотребление алкоголем.

Да, исследования уже доказали, что небольшое количество алкоголя может быть полезно для вашего сердца. Но подчеркнем: небольшое — то есть, в день не более одного напитка (бокала вина) для женщины и двух порций напитка для мужчины.