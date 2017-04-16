Первая ракетка Эстонии Контавейт проиграла в финале турнира WTA в Швейцарии

В воскресенье, 16 апреля, в финальном матче соревнований занимающая 99-е место в мировом рейтинге Контавейт уступила 17-летней Маркете Вондроушовой из Чехии - 233-й ракетке мира, пишет Rus.Err.

Упорный поединок продлился 1 час и 42 минуты, завершившись со счетом 6:4, 7:6 в пользу чешской теннисистки. Эстонка реализовала лишь 1 из 14 брейк-пойнтов, один раз смогла подать навылет и совершила четыре двойные ошибки.

Анетт Контавейт в финале турнира WTA играла впервые в своей карьере.