Семиклассник доказал, что зеленый чай убивает рак

Семиклассник обнаружил, что антиоксиданты, которые содержатся в данном напике, пагубно влияют на раковые клетки червей. Благодаря своему открытию он получил главный приз выставки и привлек внимание исследователей, пишет Mignews.

Американец использовал в своих экспериментах червей, чтобы понять, может ли полифенол остановить образование злокачественных опухолей у особей, отравленных канцерогенами.

Отмечается, что в эксперименте 12-летнему ученику помогал его отец-химик.

После получения такого опыта Стивен Литт выразил надежду, что в будущем он сможет работать в научной сфере.