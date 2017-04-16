Видео: в Эстонии пять процентов отцов не знают, что растят чужого ребенка

Руководитель горячей линии акушерок Лийна Нормет говорит в интервью телеканалу TV3, что примерно пять процентов отцов в Эстонии не знают, что ребенок, которого они растят, на самом деле им не родной.

По словам врача-гинеколога Андрея Сырица, в его клинику обращаются взволнованные женщины, которые еще в самом начале беременности хотят сделать тест, чтобы точно узнать, кто является отцом их еще не родившихся детей. «Есть женщины, которые говорят: "Если этот мужчина не отец моего ребенка, я прерву беременность". У такой женщины большая мотивация даже заплатить большие деньги, лишь бы быть уверенной, точно ли отец ребенка этот мужчина или нет», - говорит доктор.

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