Матвиенко: Россия не отстаивает идею сохранения режима Асада

Российская Федерация не отстаивает идею сохранения режима президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада любой ценой. При этом руководство выступает против свержения режимов извне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встреч с руководством Саудовской Аравии. Она также пояснила, почему была в платке на встречах с саудовскими шейхами: это тонкости дипломатического протокола.
В Эр-Рияде Матвиенко встретилась с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и председателем Маджлиса аш-Шуры (Консультативного совета, законодательного органа страны) Абдаллой аш-Шейхом, пишет Newsru.
"Мы знаем позицию Саудовской Аравии о том, что в Сирии не будет мира и не остановится кровопролитие, пока там президент Башар Асад. Но мы изложили свою позицию - что мы не ставим целью сохранение Асада любой ценой, мы против насильственного свержения режимов извне, - сказала Матвиенко журналистам. - Это очень опасные прецеденты. И Югославия, и Ливия, и Ирак показали, что это опасный путь и контрпродуктивный, который заканчивается трагическими последствиями". (Цитата по ТАСС.)
"Ну хорошо, уйдет Асад, а что завтра, Сирия, какая она будет, кто придет к власти? Либо страна развалится, либо продолжится еще более ожесточенная война", - предупредила спикер СФ.
Платок как часть "дипломатического узора"
Матвиенко заявила, что услышала немало одобрительных слов от руководителей Саудовской Аравии, проявив почтение к религиозным традициям этой страны - на всех встречах она присутствовала в платке и длинном зеленом платье.
"Есть дипломатическая культура. Если ты приезжаешь в другую страну, то ты должен уважительно относиться к традициям и религиозным особенностям - это непременное условие этикета, а также проявление внутренней культуры, - сказала Матвенко. - Если ты с пренебрежением относишься (к национальным особенностям), то доверительного и уважительного диалога не получится. Конечно, тебя примут и все стерпят, но осадок в душе останется". (Цитата по "Интерфаксу".)
По ее словам, "из таких мелочей "вышиваются" дипломатические узоры".