Матвиенко: Россия не отстаивает идею сохранения режима Асада

В Эр-Рияде Матвиенко встретилась с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и председателем Маджлиса аш-Шуры (Консультативного совета, законодательного органа страны) Абдаллой аш-Шейхом, пишет Newsru.

"Мы знаем позицию Саудовской Аравии о том, что в Сирии не будет мира и не остановится кровопролитие, пока там президент Башар Асад. Но мы изложили свою позицию - что мы не ставим целью сохранение Асада любой ценой, мы против насильственного свержения режимов извне, - сказала Матвиенко журналистам. - Это очень опасные прецеденты. И Югославия, и Ливия, и Ирак показали, что это опасный путь и контрпродуктивный, который заканчивается трагическими последствиями". (Цитата по ТАСС.)

"Ну хорошо, уйдет Асад, а что завтра, Сирия, какая она будет, кто придет к власти? Либо страна развалится, либо продолжится еще более ожесточенная война", - предупредила спикер СФ.

Платок как часть "дипломатического узора"

Матвиенко заявила, что услышала немало одобрительных слов от руководителей Саудовской Аравии, проявив почтение к религиозным традициям этой страны - на всех встречах она присутствовала в платке и длинном зеленом платье.

"Есть дипломатическая культура. Если ты приезжаешь в другую страну, то ты должен уважительно относиться к традициям и религиозным особенностям - это непременное условие этикета, а также проявление внутренней культуры, - сказала Матвенко. - Если ты с пренебрежением относишься (к национальным особенностям), то доверительного и уважительного диалога не получится. Конечно, тебя примут и все стерпят, но осадок в душе останется". (Цитата по "Интерфаксу".)

По ее словам, "из таких мелочей "вышиваются" дипломатические узоры".