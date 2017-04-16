Керсти Кальюлайд: за 25 лет из состояния неустроенности и оккупации мы пришли к цифровому обществу со средним доходом

Rus.Postimees публикует речь президента в полном объеме:

Дорогие жители Эстонии!

В канун 100-летнего юбилея Эстонского государства очень приятно находиться здесь, в Кургья, в маленьком эстонском местечке, имеющем большую историю.

Есть страны, история которых в разы длиннее нашей. Но для малого народа, который живет, с точки зрения геополитики, в неспокойном месте целых сто лет, – это большой срок. Большой, потому что сила жизни любого малого народа постоянно подвергается испытаниям. Многие народы исчезли, эстонский народ выжил. Какая-то сила всё время хранила нас даже в самые тяжелые времена.

Сила, которая хранила нас, – это история наших предков. Я убеждена, что духовные основы современной Эстонии были заложены не 100 лет назад, а еще несколькими поколениями ранее. Абсолютно определенной точки отсчета здесь быть не может. Но с течением времени определились три мощных, определяющих и ведущих вперед цели нашего народа:

Быть хозяином в своем доме, на своей земле.

Петь на эстонском языке.

Дать своим детям хорошее образование.

Это стало основным законом эстонской души и по сегодняшний день является основным законом души нашей родины.

Свернуть с выбранного пути нас не заставили ни войны, ни трудности, ни жизнь при оккупации. Эти желания вели нас вперед, обеспечив сохранение Эстонии.

Сегодня у нас есть повод подумать с благодарностью о тех, кто оставил нам такой ясный путь, определил нашу судьбу и вектор развития. Думая о них, мы действительно чувствуем веяние времени, как научил нас Певческий праздник 2014 года. Все наши предшественники имели имена, некоторые из них – великие, но значение имеет всегда и только именно воля народа.

Людям, живущим сегодня в Эстонии, судьбой дарована возможность сохранять, защищать и развивать наше государство и нашу культуру. Для нынешней эпохи естественно, что нас ведет вперед, прежде всего, разнообразие мнений. Нас поддерживает многообразная и разносторонняя, по своей сути часто международная культура Эстонии.

Настолько свободного и мощного времени Эстония еще не видела.

Мы защищены, нас поддерживают демократические государства-единомышленники с общим пониманием государства свободных граждан. Более того, мы представляем одну из немногих в мире историй успеха – за 25 лет из состояния неустроенности и оккупации мы пришли к цифровому обществу со средним доходом. Сейчас мы больше, чем показывает карта и считает население статистика.

Мы на верном пути, потому что малое государство не может мыслить мелко.

Небо над нашим миром далеко не безоблачно, в нем таится много новых и неожиданных угроз. Независимость и право быть свободными надо отстаивать ежедневно. Государство, которому всего 100 лет, также требует постоянной заботы и любви. Это несложно, ведь любовь к государству мы ощущаем в тысячах мелочей и видим ее каждый день. Мы замечаем ее в глазах, когда улыбаемся друг другу. Любовь к своему государству выражается и в том, когда сильные сочувствуют слабым и помогают им.