ФСБ предъявил доказательства обвиненному в шпионаже эстонцу

Уголовное дело предпринимателя Райво Суси, обвиненного в шпионаже и уже год находящегося под стражей в России, скоро начнут рассматривать в суде: следователь начал знакомить предпринимателя и его защитника с собранными против Суси доказательствами.
Суси начал знакомиться с материалами уголовного дела, сказал в пятницу Postimees его московский адвокат Аркадий Толпегин: «Надеемся, что через месяц-полтора сможем их вернуть».
Это означает, что предварительное расследование завершено и, самое позднее, к началу июня ФСБ России отправит уголовное дело 53-летнего Суси в прокуратуру для составления обвинительного заключения. А дальше дело попадет в суд. Таким образом, рассмотрение дела эстонского предпринимателя должно начаться уже этим летом.
«Настроение Райво боевое. Он ждет суд и готов доказывать свою невиновность всеми возможными средствами», - сказал Толпегин.
7 апреля Московский городской суд продлил содержание Суси под стражей еще на два месяца. ФСБ задержала его в феврале прошлого года в московском аэропорту «Шереметьево», когда он был на пути из Таллинна в Таджикистан.
Суси, который занимался масштабным бизнесом, связанным с авиацией, на территории бывшего Советского союз, о причинах своего задержания знал только то, что деятельность, в которой его обвиняет ФСБ, датируется 2004-2007 годами. Уголовное дело было возбуждено в начале прошлого года, при этом, в течение всех прошедших с того момента лет, Суси спокойно ездил по России.
Суси категорически отрицает шпионаж. Через своего адвоката Толпегина он заявлял, что его авиационный бизнес никак не связан с тем, в чем его обвиняют. В декабре прошлого года, во время вынесения ему очередного постановления о продлении содержания под стражей, Postimees удалось поговорить с предпринимателем в суде. На вопрос: связано ли его задержание с его бизнесом, Суси ответил быстро и эмоционально: «Нет, нет, нет! Таким же образом вас могут тоже арестовать в любой день!»
Единственное, что появилось нового в шпионской истории Суси, это то, что, по данным адвоката, процесс будет проходить в Московском городском суде. Это обстоятельство говорит о том, что деятельность, в которой его обвиняет ФСБ, должна была проходить в Москве.
Несмотря на свое название, Московский городской суд является судом второй инстанции, поскольку по российским законам, преступления, связанные со шпионажем, автоматически находятся в компетенции этой инстанции суда.
Ничего по-прежнему не известно о том, есть ли в деле Суми другие обвиняемые. Его адвокат Толпегин отказался отвечать на этот вопрос, напомнив, что он не имеет права комментировать уголовные дела, связанные с государственной тайной.
Все 14 месяцев Райо Суси находится по стражей в называемой тюрьмой ФСБ – изоляторе предварительного следствия «Лефотово» в Москве.
В январе, по просьбе Postimees, его там навестила член Московского комитета по общественному надзору за тюрьмами Когершын Сагиева, по словам которой, Суси ни на что не жаловался.
Предприниматель рассказал Сагиевой, что когда после задержания 11 февраля прошлого года его доставили в «Лефортово», он вообще не понимал, в чем дело. После ему предъявили обвинение в шпионаже, за что в России предусмотрено наказание - до 20 лет лишения свободы.
Сагиева передала слова Суси, что сначала он даже не мог сообщить своим близким, где он находится, поскольку все отправленные им письма вернулись назад – не прошли тюремную цензуру. Теперь он смог несколько десятков раз позвонить домой, и был очень благодарен эстонскому консулу в Москве, который посещал его всякий раз, когда это разрешал сделать следователь.
На чиновников «Лефортово» Суси не жаловался, но режим тюрьмы назвал абсурдным. «Он привел пример, что ему не разрешили наложить повязку, - рассказала Сагиева, которая работает журналистом на известном московском либеральном канале «Дождь-ТВ». – Он назвал это абсурдным в 21 веке. Вода в камере только холодная, под душ пускают раз в неделю. Но Суси подчеркнул, что такие условия у всех».
По словам Сагиевой, в январе Суси сидел в камере на двоих, но правозащитница не знала, в чем ФСБ обвиняет его сокамерника.
Райво Суси сидит в той же тюрьме, где с сентября 2014 по осень 2015 года сидел сотрудник Полиции безопасности Эстон Кохвер, которого ФСБ также обвиняла в шпионаже. Уголовное дело Суси расследует тот же следователь, который занимался обвинением Кохвера.
Кохвер не остался в России надолго. После вступления в силу обвинительного приговора его обменяли на предателя Эстонии Алексея Дрессена. И хотя в Эстонии отбывают наказание еще несколько обвиненных в шпионаже в пользу России людей, так же схема с Суси не пройдет, поскольку в отличие от Кохвера он - не чиновник. То же говорил и сам Суси: «Я не (Эстон) Кохвер, дело же в этом. Я человек, занимавшийся обычным бизнесом».
Активизация такого старого дела не совсем обычное дело
По словам адвоката Ивана Павлова, защищавшего в России многих обвиненных в предательстве родины людей, это не обычно, что ФСБ обвиняет кого-то по прошествии многих лет.
«Это, конечно, необычно, что обвиняют по такому старому делу. Причина всегда индивидуальна», - сказал Павлов об обвинении Суси.
В то же время, Павлов привел в пример случай жительницы Сочи Оксаны Севастили, которую в прошлом году приговорили к семи годам лишения свободы за то, что в августе 2008 года во время грузинского конфликта, они отправила в Грузию своей знакомой SMS, что сидела двигавшийся из России в сторону Абхазии военный эшелон. Между той SMS и моментом задержания прошли шесть с половиной лет. В этом году перед Женским днем президент России Владимир Путин помиловал ее. На тот момент женщина успела отсидеть в тюрьме более двух лет.
«На анализ информации у ФСБ уходит много лет, поскольку это делается вручную. У спецслужб, конечно, есть ресурс для отслеживания переписки, но это реализуется через несколько лет», - провел Павлов возможную параллель с делом Суси.