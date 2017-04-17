ФСБ предъявил доказательства обвиненному в шпионаже эстонцу

Суси начал знакомиться с материалами уголовного дела, сказал в пятницу Postimees его московский адвокат Аркадий Толпегин: «Надеемся, что через месяц-полтора сможем их вернуть».

Это означает, что предварительное расследование завершено и, самое позднее, к началу июня ФСБ России отправит уголовное дело 53-летнего Суси в прокуратуру для составления обвинительного заключения. А дальше дело попадет в суд. Таким образом, рассмотрение дела эстонского предпринимателя должно начаться уже этим летом.

«Настроение Райво боевое. Он ждет суд и готов доказывать свою невиновность всеми возможными средствами», - сказал Толпегин.

7 апреля Московский городской суд продлил содержание Суси под стражей еще на два месяца. ФСБ задержала его в феврале прошлого года в московском аэропорту «Шереметьево», когда он был на пути из Таллинна в Таджикистан.

Суси, который занимался масштабным бизнесом, связанным с авиацией, на территории бывшего Советского союз, о причинах своего задержания знал только то, что деятельность, в которой его обвиняет ФСБ, датируется 2004-2007 годами. Уголовное дело было возбуждено в начале прошлого года, при этом, в течение всех прошедших с того момента лет, Суси спокойно ездил по России.

Суси категорически отрицает шпионаж. Через своего адвоката Толпегина он заявлял, что его авиационный бизнес никак не связан с тем, в чем его обвиняют. В декабре прошлого года, во время вынесения ему очередного постановления о продлении содержания под стражей, Postimees удалось поговорить с предпринимателем в суде. На вопрос: связано ли его задержание с его бизнесом, Суси ответил быстро и эмоционально: «Нет, нет, нет! Таким же образом вас могут тоже арестовать в любой день!»

Единственное, что появилось нового в шпионской истории Суси, это то, что, по данным адвоката, процесс будет проходить в Московском городском суде. Это обстоятельство говорит о том, что деятельность, в которой его обвиняет ФСБ, должна была проходить в Москве.

Несмотря на свое название, Московский городской суд является судом второй инстанции, поскольку по российским законам, преступления, связанные со шпионажем, автоматически находятся в компетенции этой инстанции суда.

Ничего по-прежнему не известно о том, есть ли в деле Суми другие обвиняемые. Его адвокат Толпегин отказался отвечать на этот вопрос, напомнив, что он не имеет права комментировать уголовные дела, связанные с государственной тайной.

Все 14 месяцев Райо Суси находится по стражей в называемой тюрьмой ФСБ – изоляторе предварительного следствия «Лефотово» в Москве.

В январе, по просьбе Postimees, его там навестила член Московского комитета по общественному надзору за тюрьмами Когершын Сагиева, по словам которой, Суси ни на что не жаловался.

Предприниматель рассказал Сагиевой, что когда после задержания 11 февраля прошлого года его доставили в «Лефортово», он вообще не понимал, в чем дело. После ему предъявили обвинение в шпионаже, за что в России предусмотрено наказание - до 20 лет лишения свободы.