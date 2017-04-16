Ратас: договоренности по финансированию здравоохранения точно будут достигнуты

Премьер-министр Юри Ратас сказал Postimees, что о финансировании здравоохранения правительство будет говорить следующие несколько недель, пока стратегия госбюджета не будет принята и исключает возможности, что договоренности по вопросам финансирования здравоохранения не будут достигнуты.
Если министр труда и здоровья Евгений Осиновский предлагал выделить дополнительные средства из иных доходов государственного бюджета в Больничную кассу, заплатив часть социального налога за неработающих пенсионеров, а министр финансов Свен Сестер сообщил, что Министерство финансов сделало предложение для пополнения финансирования использовать демографическую формулу.
На вопрос, кого поддерживает премьер-министр, Ратас ответил, что не существует разных решений — все правительство хочет найти модель финансирования здравоохранения.
По словам Ратаса создалось неправильное впечатление, что Сестеру не подходит предложенный Осиновским метод дополнительного финансирования.
По словам Ратаса, правительство пытается найти дополнительные деньги и премьер-министр верит, что они будут найдены. Соглашения планируется достигнуть в конце апреля. Бюджетная стратегия должна быть озвучена в конце апреля, а система здравоохранения является ее частью.
Ратас исключает возможности, что соглашения не будут достигнуты.