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Взрыв в ночном клубе Колумбии: почти 40 человек пострадали

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: GUILLERMO LEGARIA/AFP

Не менее 38 человек пострадали в результате взрыва в гранаты в ночном клубе в Колумбии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местное издание El Tiempo.

Инцидент произошел в городе Сан-Педро на западе страны. На вечеринке в баре "La tusa" собрались около 50 фермеров и рубщиков сахарного тростника. Полиция предполагает, что гранату могла подбросить группа проезжавших мимо клуба байкеров. По другой версии, ее принес с собой один из завсегдатаев заведения и привел в действие случайно.

В результате взрыва 6 человек получили серьезные травмы, есть пока неподтвержденные сведения об одном погибшем.

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