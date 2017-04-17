Обеспокоенная жительница Таллинна: мой сын получил послание от имени террористической группировки ИГ

О том, что ИГ вербует жителей Европы, много говорят. Поэтому можно представить ужас матери, сын которой получил приглашение стать воином Аллаха. Такого содержание сообщение поступило поздно вечером 7 апреля в Facebook проживающему в Таллинне 14-летнему мальчику. В тот же день в центре Стокгольма был совершен теракт — в толпу въехал грузовик, который убил четырех человек.

«Сын получил сообщение от некого Али Махмуда, который хотел поговорить с ним по видео. Сын спросил зачем. Отправитель послания продолжил на английском языке и спросил, знает ли сын об ИГ. Он использовал в качестве обращения «брат». В воздухе витало предложение работать во имя Аллаха», - говорит пожелавшая остаться анонимной женщина (имя редакции известно).

Потом мальчик заблокировал отправителя посланий, но через несколько дней на своей странице по интересам в Facebook получил новое послание, где тот же Али Махмуд давал знать, что Аллах идет за ним. «К счастью, сын сразу сказал мне об этом, заблокировали отправителя и я написала веб-констеблю», - продолжает рассказ взволнованная мать.

После этого она опубликовала в Facebook предупреждение для родителей, связалась со знакомым полицейским и по рекомендации знакомого обратилась в Полицию безопасности. В тот же день выяснилось, что Али Махмуд — глупая шутка одноклассника, который сам сообщил об этом.

«В этом случае важно понять, что у глупой шутки могут быть неприятные последствия», - говорит пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп. По его оценке, поведение родителя в этой ситуации было правильным — с первого взгляда непонятно было, что это шутка, поэтому верной было обратиться к представителям правопорядка.

О связанной с террористическими группировками информации следует сообщать в КаПо по телефону 612 1455 или по электронной почте korrapidaja@kapo.ee. Пуусепп сказал, что совет также могут дать веб-констебли Эстонии и важно, чтобы человек сам не выяснял, с чем имеет дело.

По словам Пуусеппа, вербовка через интернет — не редкое явление. Вербовщики использует всевозможные средства, в том числе соцсети. Конкретные случаи КаПо не стала комментировать, но Пуусепп заверил, что до сих пор не было оснований предупреждать общественности о такой вербовке.

Веб-констебль Андеро Сепп сказал, что впервые веб-констебли сталкиваются с подобной шуткой: «Такая шутка безответственна, может посеять страх и создать много путаниц».

Но переписка между двумя людьми не является нарушением закона. «Наказуемы угрозы, а не глупая шутка», - добавляет Сепп.

Сепп советует в подобной ситуации в первую очередь обратиться в полицию, которая сможет проверить достоверность информации.