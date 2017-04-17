Убийца транслировал смерть своей жертвы в Facebook Live

На видеозаписи, которая была удалена примерно через три часа после публикации, запечатлен момент, когда Стивенс с близкого расстояния расстреливает пожилого человека в районе Гленвилл на востоке Кливленда. Спустя некоторое время на странице подозреваемого появилось новое видео, в котором он утверждал, что от его рук погибло много людей, пишет Newsru.

Достоверность информации о том, что Стивенс может быть причастен к другим убийствам, в полиции пока не подтверждают.

Власти Кливленда распространили в интернете приметы подозреваемого: это темнокожий мужчина, вес примерно 108 килограммов, имеет бороду. В видео с убийством на нем была надета темная футболка поло. Местные правоохранители предупреждают, что Стивенс крайне опасен и, скорее всего, вооружен.

По имеющимся данным, он перемещается на автомобиле. Полиция просит жителей города проявлять бдительность и, в случае обнаружения подозреваемого, немедленно звонить в службу "911".

Facebook Live - функция прямой видеотрансляции, которую социальная сеть Facebook запустила в апреле 2016 года. Благодаря ей пользователи могут создавать видеоролики, сообщения и передавать их друг другу в реальном времени.