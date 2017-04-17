Вопрос читателя: нужно ли постоянно носить очки при легкой степени близорукости?

Отвечает оптометрист Кристийна Тыкке:

Необходимость носить очки при маленьком минусе индивидуальна и зависит часто от привычки. Некоторые люди при -0,5 носят очки только во время вождения машины, другие — ежедневно. Это в основном зависит от того, насколько человек хочет или привык четко видеть.

Минусовые очки можно на самом деле использовать для ежедневных действий. Смотря на расстояние до трех метров, например, читая книгу или используя смарт-устройства, их можно снять, но необязательно.

Ношение очко, конечно, не портит зрение. Может просто возникнуть такая ситуация, что человек привыкнет при ношении очков к идеальному зрению и без очков картинка будет казаться более расплывчатой. Но это не значит, что при ношении очков зрение ухудшается. Очки не могут этого сделать.