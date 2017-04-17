Видеоэксперимент: скрытая камера запечатлевает как пиромана, так и автоугонщика

В августе будет два года с тех пор, как в Тюри стали передавать данные камер видеонаблюдения. Об этом явно не догадывались дети, которые решили утащить мусорный контейнер от Тюриской основной школы и устроить с ним заезд в девять часов вечера на парковке культурного центра.

Мусорный ящик был найден на следующий день. Злоумышленники несколько позже.

Руководитель хозотдела волостной управы Тюри Урмас Купп просмотрел запись с камер и легко отыскал фрагмент поездки молодых людей. Сделал фотографии и отправил их в школу.

Всего таких камер в городе семь и они хранят записанную картинку в течение 30 дней.

Чтобы понять, как хорошо снимают камеры в Тюри, портал Järva Teataja провел видеоэксперимент. Репортер стоял с четверговой газетой на парковке культурного центра в Тюри и попал в поле зрения камеры. Как можно заметить в видео, на записанной камерой картинке видно и лицо журналиста, и даже название газеты.