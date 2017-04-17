Советник Трампа заявил о «подрывной деятельности» России в Европе

"Россия поддерживает кровавый режим в Сирии, который привел к гражданской войне и круговороту насилия, которые, наряду с жестокими действиями "Исламского государства" принесли страдания столь большому числу людей, спровоцировали кризис в Сирии, который перекинулся в Ирак и, конечно, соседние страны и Европу", - сказал генерал-лейтенант.

По его словам, сейчас отношения США и России находятся "в самой низшей точки", и хуже уже быть не может. Макмастер полагает, что наступило время "жестких дискуссий" с Москвой, и госсекретарь США Рекс Тиллерсон справится с этим как никто другой.