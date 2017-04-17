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Советник Трампа заявил о «подрывной деятельности» России в Европе

Rus.Postimees.ee
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Дональд Трамп и Герберт Макмастер | ФОТО: Scanpix

Россия ведет в Европе "подрывную деятельность", и поэтому с ней нужно вести жесткий диалог, заявил советник президента США по национальной безопасности​ Герберт Макмастер в воскресенье в интервью телеканалу ABC, пишет "Интерфакс".

"Россия поддерживает кровавый режим в Сирии, который привел к гражданской войне и круговороту насилия, которые, наряду с жестокими действиями "Исламского государства" принесли страдания столь большому числу людей, спровоцировали кризис в Сирии, который перекинулся в Ирак и, конечно, соседние страны и Европу", - сказал генерал-лейтенант.

По его словам, сейчас отношения США и России находятся "в самой низшей точки", и хуже уже быть не может. Макмастер полагает, что наступило время "жестких дискуссий" с Москвой, и госсекретарь США Рекс Тиллерсон справится с этим как никто другой.

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