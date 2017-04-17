Жителям Эстонии предлагают заработать переносом товара в Ивангород: сколько платят и законно ли это?

Движение на российско-эстонской границе идет круглосуточно. Поток автомобилей и пешеходов не иссякает ни днем, ни ночью. Многие нарвитяне, имеющие серый или российский паспорт, ходят в Ивангород так часто, что создается впечатление, что и границы между странами не существует, ведь виза для таких походов не нужна. Этим фактом решили воспользоваться находчивые предприниматели.

Хождение за деньги

На региональных интернет-порталах Ида-Вирумаа появились любопытные объявления о работе: «Перенос в Ивангород. 0,30 евро за кг, но не менее 10 кг. Возможна постоянная работа. Заберу в Силламяэ, Синимяэ и привезу обратно», «Перенос в Ивангород. 3,50–5,25–7,00–8,25 евро за перенос. Работа на постоянной основе. Могу забрать в Силламяэ, Синимяэ. После отвезу обратно».

В объявлениях не указано, что именно надо переносить и от чего зависит заработок, поэтому «МК-Эстония» под видом потенциальных соискателей работы позвонила по оставленным телефонам.

Как оказалось, носить нужно вещи. Несколько раз в день по составленному графику, предположительно утром и вечером. Нужно приходить на Петровскую площадь в Нарве, где выдаются вещи, и идти с ними через мост в Ивангород. Там курьера встречают и забирают то, что он принес.

Причем работа эта именно для пешего пересечения границы, потенциальный работодатель исключил возможность передвижения на автомобиле.

«Одежда не брендовая. Заработок зависит от того, сколько перенесете», – пояснил по телефону мужчина.

Получается, при оплате 0,30 евро за килограмм за один перенос десятикилограммового груза можно получить три евро. И если ходить туда-сюда раза три в день, то заработать можно почти десятку. Ну а если за раз нагружать больше десяти килограммов, то и заработок будет больше.

Не бесплатный сыр

Жители Нарвы рассказывают, что аналогичная схема существует и с продуктами, в частности с сыром. Мол, надо забирать на Петровской площади упаковки и нести в Ивангород. Ну а там сыр продают с накруткой россиянам, для которых эстонский продукт стал диковинкой.

Из-за санкций в российских магазинах действительно не найти многих привычных заграничных деликатесов. Исчезли с прилавков и любимые многими россиянами эстонские молочные продукты. Поэтому туристы, приезжая на выходные, теперь затариваются сполна эстонскими сырами, йогуртами и другими санкционными продуктами. А в социальных сетях можно найти группы, где жители Ленинградской области на заказ предлагают привезти из Эстонии различные вкусности.

Так, например, полукилограммовую упаковку сыра Hiirte juust или Eesti Juust Original производства Estover, которые в магазине Prisma стоят 3,65 евро и 3,85 евро соответственно, в России продают за 330 рублей, а это уже 5,5 евро. И если продать хотя бы пять таких упаковок сыра, можно заработать почти 10 евро.

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