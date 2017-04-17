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Самые дешевые авиарейсы: из Хельсинки в Ниццу за 86 евро!

Rus.Postimees.ee
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Ницца. | ФОТО: Topography/

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 338

Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 602 евро

Туда-обратно из Таллинна в Риеку начиная со 172 евро

Туда-обратно из Таллинна в Одессу начиная со 127 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Менорку начиная со 160 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Бали начиная с 510 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Ниццу начиная с 86 евро

Туда-обратно из Стокгольма на Мадейру начиная с 62 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Гану начиная с 310 евро

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