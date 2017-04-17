ИТ-фирмы выводят рабочие места из Эстонии

Если еще несколько лет назад в Nortal было свыше 600 работников, то к концу прошлого года их количество упало ниже 500 человек. По словам руководителя предприятия Прийта Аламяэ, для Eesti Nortal важен рынок, и уже сейчас более половины их работников находятся за пределами Эстонии, пишет Postimees со ссылкой на Äripäev.

Из 250 работников Helmes почти треть работают полностью или частично за пределами Эстонии. "Клиенты, заказывающие наши услуги, находятся по всему миру, но наши люди работают преимущественно из Эстонии и Белоруссии", - сказал руководитель предприятия Яан Пиллесаар. Читайте подробнее в Äripäev.