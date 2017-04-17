В магазинах Rimi меняется порядок оплаты покупок

«Чтобы понравиться клиентам, необходимо соответствовать современным технологическим решениям и тенденциям, которые делают процесс покупки более легким и удобным – мы обязаны совершить эти шаги», - сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро. По ее словам, бесконтактные карточки не являются новинкой для клиентов Rimi: «Наши карточки клиентов уже примерно год являются бесконтактными, и 85 000 посетителей магазинов научились их использовать».

Андрия Арро отметила, что на сегодняшний день в кассах самообслуживания бесконтактными карточками еще платить нельзя, но через пару месяцев станет можно.

Руководитель банковского обслуживания частных лиц Swedbank Кайе Метсла подтвердила, что бесконтактные платежи за короткое время стали в Эстонии очень популярными. «На сегодняшний день мы выдали свыше 100 000 бесконтактных карточек. Люди ценят то, что при маленьких суммах больше не надо вводить ПИН-код, и покупку можно совершить быстрее. Владельцам карточки также очень важна возможность совершать бесконтактные платежи в максимальном количестве мест, в том числе и в магазине у дома», - сказала Метсла.