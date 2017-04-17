Трампу удалось убедить Китай, что Северная Корея для него - обуза

Об этом в эфире телеканала Fox News сообщила заместитель помощника президента США по национальной безопасности Кэтлин Макфарленд. «Президент Трамп смог донести до председателя Китая, что Северная Корея больше не является активом. Северная Корея - это обуза. Северная Корея является обузой для всех и угрозой не только для США, не только для Южной Кореи, не только для Японии, не только для России, но и в действительности для Китая», - заявила советник американского лидера.

Она рассуждала об американо-китайских переговорах на высшем уровне, состоявшихся 6-7 апреля в поместье президента США Мар-а-Лаго в штате Флорида, отмечает ТАСС.

По словам Макфарленд, в сложившейся ситуации Вашингтон хочет дать Китаю время на то, чтобы попытаться убедить КНДР в необходимости свертывания ядерной и ракетной программ. Для этих целей США вместе со своими союзниками намерены использовать экономическое и дипломатическое давление на Северную Корею, заявила представитель Белого дома.

​Китай является крупнейшим торговым партнером КНДР, отмечает РБК. Пекин обеспечивает около половины всего северокорейского импорта - минеральное топливо, нефть, машины, транспортные средства, пластик, железо, сталь - и получает четверть всего экспорта.

Еще в минувшую пятницу агентство Associated Press сообщило со ссылкой на высокопоставленные источники, что США пока не собираются прибегать к военным методам в отношении КНДР. Урегулировать накалившуюся ситуацию на Корейском полуострове Вашингтон надеется дипломатическим путем при поддержке КНР, рассказали собеседники AP. Сам же Китай ранее призвал не применять силу для урегулирования ситуации на Корейском полуострове и вести вместо этого диалог.

Трамп в недавнем интервью The Wall Street Journal сообщил, что в ходе встречи с Си Цзиньпином предложил Пекину более выгодные торговые условия в обмен на помощь в противостоянии угрозе со стороны Северной Кореи. Также американский лидер пообещал, что его администрация не будет критиковать КНР как валютного манипулятора. В докладе, опубликованном американским Министерством финансов на прошлой неделе, Китай действительно не включен в список валютных манипуляторов.

Трамп начал готовиться к возможным военным действиям против КНДР сразу после вступления в должность президента

Как сообщила Макфарленд, Трамп фактически сразу после инаугурации распорядился провести серию межведомственных совещаний для выработки новых вариантов действий в отношении КНДР. Было проведено «широкое исследование», подготовлены «определенные по-настоящему интересные предложения, санкции, дипломатические шаги, санкции второго порядка... и, разумеется, варианты военных действий», отметила заместитель помощника президента США. По ее мнению, эта подготовительная работа позволила Трампу в начале апреля провести с Си Цзиньпином содержательную дискуссию по КНДР.

Комментируя субботний военный парад в Пхеньяне, Макфарленд не уточнила, считает ли администрация США, что на нем действительно были продемонстрированы межконтинентальные баллистические ракеты. «Над нами висит угроза», - заявила зампомощника Трампа.

Кроме того, говоря о неудачной попытке КНДР запустить ракету, Макфарленд отказалась отвечать, связан ли провал ракетного пуска с возможной кибератакой со стороны США. Представитель Белого дома лишь отметила, что это была «неудача». «Вы знаете, что мы не можем говорить о разведке и вещах, которые могли бы быть сделаны, о секретных операциях. У меня действительно нет комментариев», - заявила Макфарленд.