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Цена ИТ-услуг скоро станет жителям Эстонии не по карману

Rus.Postimees.ee
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Девушка с компьютером. Фото иллюстративное. | ФОТО: Scanpix

Эстонские ИТ-фирмы, сосредоточившиеся на экспорте и испытывающие проблемы с рабочей силой, вынуждены поднять цены на отечественном рынке.

"Чем дальше идет время, тем лучше эстонские ИТ-предприятия продают свои услуги за границу. И тем меньше и дороже эти услуги становятся на эстонском рынке", - сказал руководитель по технологиям Uptime Раймо Сеэро в интервью Äripäev, которое реферирует Postimees.

"Основная проблема в том, что уровень экспортных цен в Норвегию, Германию, Швейцарию не соответствует тому уровню цен, к которому привыкли жители Эстонии. И я вижу, что со временем эта тенденция [повышение цен на внутреннем рынке - ред.] усугубляется", - добавил Сеэро. Читайте подробнее в Äripäev.

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