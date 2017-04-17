Цена ИТ-услуг скоро станет жителям Эстонии не по карману

"Чем дальше идет время, тем лучше эстонские ИТ-предприятия продают свои услуги за границу. И тем меньше и дороже эти услуги становятся на эстонском рынке", - сказал руководитель по технологиям Uptime Раймо Сеэро в интервью Äripäev, которое реферирует Postimees.

"Основная проблема в том, что уровень экспортных цен в Норвегию, Германию, Швейцарию не соответствует тому уровню цен, к которому привыкли жители Эстонии. И я вижу, что со временем эта тенденция [повышение цен на внутреннем рынке - ред.] усугубляется", - добавил Сеэро. Читайте подробнее в Äripäev.