Телепремьера «Анны Карениной»: знакомая история с заковыркой

Сегодня вечером, 17 апреля, на канале «Россия» стартует восьмисерийный телевизионный фильм «Анна Каренина», ставший уже 30-й экранизацией одноименного романа Льва Толстого. Кроме того, планируется, что в июне в кинопрокат выйдет еще и отдельный фильм «Анна Каренина. История Вронского».
Режиссером этих фильмов — телевизионного и полнометражного — стал Карен Шахнахаров, а главные роли исполнили знаменитые актеры-супруги Елизавета Боярская (Анна Каренина) и Максим Матвеев (Алексей Вронский). В других ролях тоже заняты российские кинозвезды: Виталий Кищенко — Алексей Каренин, Кирилл Гребенщиков — Сергей Каренин, Иван Колесников — Стива Облонский, Виктория Исакова — Долли, Татьяна Лютаева — графиня Вронская, Анастасия Макеева — Бетси Тверская. Rus.Postimees побывал на предпремьерном показе многосерийного телефильма «Анна Каренина» и пообщался с его создателями.
30-я экранизация из трех произведений
1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Вместе с армией отступает госпитальный обоз. Руководство госпиталем принимает на себя старший ординатор Сергей Каренин. Госпиталь располагается и обустраивается в полузаброшенной китайской деревне. Каренин оперирует раненого полковника. Услышав фамилию своего хирурга, полковник вздрагивает - она ему знакома. Раненого зовут Алексей Кириллович Вронский. Ночью Сергей Каренин приходит к нему в палату и просит рассказать, почему его мать, Анна Каренина, которую граф знал тридцать лет назад, бросилась под поезд. Вронский начинает рассказ… Это начало телевизионного фильма.
Кирилл Гребенщиков сыграл взрослого Сергея Каренина. На Русско-японской войне он служит хирургом и встречает там постаревшего Вронского, который рассказывает ему о матери. / Фото предоставлены пресс-службой телеканала «Россия»
«Анна Каренина», которую зрителям представляет телеканал «Россия» и кинокомпания «Централ Партнершип», — интересный взгляд Карена Шахназарова и продюсера Антона Златопольского на великое литературное произведение ХХ века. Однако на сей раз кинодеятели в сценарии (а его написал молодой талантливый сценарист Алексей Бузин совместно с Кареном Шахназаровым) использовали не только роман Толстого, но и публицистическую повесть «На Японской войне» и цикл «Рассказы о Японской войне» русского писателя Викентия Вересаева, которые он писал на основе своих личных впечатлений, ведь во время русско-японской войны в полях Маньчжурии он проходил военную службу в качестве врача.
До телепремьеры на «России» советский, российский, да и мировой кинематограф произвел много экранизаций «Анны Карениной», а именно 29. Этот роман Льва Толстого вообще назван самым экранизируемым не только в России, но и в мире — киномастера одиннадцати стран обращались к нему в своем творчестве. Многие из их работ признаны непревзойденной классикой мирового кино. Образ Анны воплощали на экране истинные звезды — Грета Гарбо, Вивьен Ли, Татьяна Самойлова, Софи Марсо, Мария Сильва, Кира Найтли. А первая экранизация, российский черно-белый немой фильм, вышла больше ста пяти лет назад — в 1911 году.
"Хочу успокоить всех, кто мучается вопросом: Зачем российскому кинематографу еще одна «Анна Каренина»? Она была снята без государственных денег: ни Министерство культуры России, ни Фонд кино (фонд поддержки кинематографии в Российской Федерации. — Н.К.) в создании фильма не участвовали, — заметил Карен Шахназаров. — А снимали мы с участием средств ВГТРК и очень хорошего частного инвестора, но он не хочет, чтобы его имя было обнародовано. Он не является моим другом или приятелем, хотя в какой-то степени является поклонником".
Из спринтеров — в стайеры
Антон Златопольский, который работает и генеральным директором телеканала «Россия», в беседе с журналистами первым делом заметил, что канал уже лет 15 содействует созданию многосерийных телефильмов, основанных на том или ином классическом произведении, привлекает к экранизациям лучших режиссеров: "Очень хотелось, чтобы и Карен Георгиевич наконец включился в эту нашу работу".
"Это он был инициатором идеи и приложил немало усилий, чтобы склонить меня к экранизации «Анны Карениной», — улыбнулся Шахназаров в сторону Златопольского. — А у меня на этот счет были всякие сомнения, но Антон Андреевич как-то меня в них разубедил. И так случилось, что в первый раз в своей жизни я снимал фильм с чьей-то подачи. И не пожалел об этом. Благодарю Антона за его профессиональную настойчивость, за его настоящий продюсерский дар, и, конечно, спасибо этим актерам, работа с ними стала для меня огромным удовольствием.
Но она была очень тяжелой: снято шесть часов для показа по телевидению, это как четыре полнометражных фильма, и более двух часов для картины, которая будет представлена в кинотеатральном прокате. Создать две версии фильма — тоже новый для меня опыт, такая идея в числе прочего меня и привлекла к этой экранизации. К тому же, раньше я никогда не снимал многосерийных картин, я же спринтер: хронометраж моих фильмов — 1 час 25-30 минут, «Цареубийца» и «Белый тигр» — час сорок. И снимаю я быстро, это знают все актеры, с которыми я когда-либо работал, а для «Анны Карениной» потребовался другой ритм жизни".
Полнометражная история Вронского
Создатели новой экранизации романа пояснили, что полнометражный фильм «Анна Каренина. История Вронского» для кинотеатров полностью отличается от многосерийной телеверсии, это другая картина, а значит, она стала еще одной экранизацией произведения Толстого — 31-й. К полному метру был написан отдельный сценарий.
"Создание двух версий фильма мы считаем оправданным экспериментом, — говорит Антон Златопольский. — Думаю, и тем, кто не увидит, и тем, кто сейчас посмотрит «Анну Каренину» в восьми сериях на нашем канале, будет интересно увидеть и полнометражную картину.
Анна: не особенный, но внимательный взгляд
"Я очень рада, что с Кареном Георгиевичем у нас не было никаких разногласий по поводу того, какой в нашей экранизации должна быть Анна. Мы ее почувствовали и поняли одинаково. Но наш взгляд на героиню не какой-то особенный, просто внимательный, перечитайте страницы романа", — сказала нам Елизавета Боярская.
- Анна в вашем исполнении, какая она? — поинтересовались мы у актрисы.
- Нельзя охарактеризовать персонаж, да и любого человека по какому-то одному качеству. И самый обаятельный может стать неприятным, непредсказуемым и, наоборот, отъявленный злодей вдруг становится добрым, милым и ранимым человеком. Просто каждому из нас свойственны разные чувства. И Анне. В начале она открыта, непосредственна. Ее принимают в любом обществе как первую гранд-даму, и не из-за того, что она чопорная, но очень важная персона, а потому, что она миловидная и добрая женщина. И совсем другие эпитеты дарит ей Лев Николаевич в конце романа, когда говорит о той любви, которая становится мукой, которая приносит отчаяние и боль.
Стива Облонский (Иван Колесников), графиня Вронская (Татьяна Лютаева) и Анна (Елизавета Боярская). / Фото предоставлены пресс-службой телеканала «Россия»
- А не сложно ли было вам, современной актрисе, работать с толстовским текстом?
- С тех пор русская речь не так уж изменилась, все слова остались понятны. Правда, в романе Льва Николаевича предложения занимают несколько строк, и нам, всем актерам, важно было сделать так, чтобы эта сложносочиненность не довлела над смыслом, чтобы сложная форма деепричастных оборотов не мешала донести очень простую внятную мысль, пусть и обличенную Толстым в такую изысканную языковую форму. Мне кажется, мы этого добились.
Помог Владимир Меньшов
Конечно, не могли не спросить журналисты у Елизаветы Боярской о нюансах партнерства на киноплощадке с близким человеком — супругом.
- «Анна Каренина» стала для нас с Максимом третьей картиной, в которой мы играли вместе. И лично для меня наши семейные узы в работе являются сплошным плюсом. В этой картине иного партнера я и желать не могла: Максим не только замечательный артист, но и потрясающий партнер — подробный, въедливый, ответственный. И по профессиональным качествам мы с ним во многом схожи. А тут у нас еще была возможность помимо съемок и работы на киноплощадке репетировать дома. По вечерам мы вновь брали сценарий, роман и пытались во всем разобраться больше. Хорошо, что мы с Максимом о своем утверждении на роли знали за полгода до начала съемок, это дало нам время, чтобы изучить и дополнительный материал, например, личные дневники Льва Николаевича.
Главные роли исполнили Елизавета Боярская и Максим Матвеев. / Фото предоставлены пресс-службой телеканала «Россия»
- А помог мне утвердить Максима Матвеева на роль Вронского кинорежиссер Владимир Меньшов, — открыл нам секрет Карен Шахназаров. — Когда Максим попробовался в первый раз, он мне совсем не понравился и я выкинул его из списка претендентов на роль. Потом у нас были длительные пробы, осталось два исполнителя, которые были близки к герою и мне нравились, но чего-то мне в них не хватало. И возникла идея еще раз посмотреть Максима, хотя я не возлагал на нее особых надежд. Но вдруг он попробовался замечательно, и еще раз — опять замечательно. Мне он очень понравился, но я не мог решиться его утвердить. Тогда я позвонил своему большому другу Владимиру Валентиновичу Меньшову: «Приди ко мне на пробы, посмотри Матвеева» Меньшов пришел, увидел и сказал: «Конечно, Матвеев!» И это все решило. Вот как важен взгляд со стороны, особенно человека, которому ты доверяешь.
От Москвы до Крыма
Съемки новой «Анны Карениной» были закончены в июле прошлого года. Снимали фильм в Москве — на «Мосфильме» были выстроены необходимые интерьеры, и в Богородицке, городе в Тульской области, где нашлись подходящие по внешнему виду здания. А чтобы снять сцены, связанные с Китаем, на территории которого и шла Русско-японская война, киногруппа отправилась в Крым, который по своему ландшафту похож на маньчжурские сопки: там устроили киноплощадку в виде специально построенный китайской деревни.
"Все интерьеры мы строили, большую работу проделали художники-постановщики Сергей Февралев и Юлия Макушина, — рассказывает Шахназаров. — От готовых интерьеров отказались полностью, потому как они уже достаточно известны зрителю, ведь почти все исторические фильмы снимаются в Юсуповском дворце или в усадьбе Останкино. Интерьеры там замечательные, но я и сам неоднократно снимал в них несколько картин, повторяться не хотелось. Кроме того, вечерние сцены «Анны Карениной» хотелось снять при свете настоящих свечей, а в музейных усадьбах сделать это невозможно: не позволяют правила пожарной безопасности. Потому мы все декорации изготовили сами, а реквизит по большей части использовали мосфильмовский, правда, некоторые предметы специально для съемок сделали мастера, но с нашего же «Мосфильма».
"И свечи были изготовлены специальные, которые горят восемь часов подряд", — добавил Златопольский.
Внимание к лицам
А еще Антон Златопольский подчеркнул, что «Анна Каренина» телеканала «Россия» стала проектом с масштабным объемом построенных декораций, в котором было задействовано много технически-уникальных для кинопроизводства вещей: "Это — результат объединенных возможностей ВГТРК и «Мосфильма»".
Самыми зрелищными и невероятно привлекательными в фильме будут сцены бала, театра, скачек. Причем тут уделялось внимание не только красоте интерьеров, но и тщательно отбирались лица актеров массовых сцен.
"Теперь лица изменились, мы подбирали характерные для того времени, каждое отдельно утверждалось, — говорит режиссер. — Учитывали мы и то, что на балах танцевали люди разного возраста — и 18-летние, и 30, 50 лет, полные, худые. И тех, кто был отобран, нужно было еще научить танцевать, чтобы это выглядело хорошо, но не как из постановки Большого театра. Актеры второго плана месяц занимались с хореографом. Мы отсмотрели тысячи людей, большинство из них даже не нуждались в тех финансовых средствах, которые мы им предлагали за работу, просто им было интересно сниматься в этом фильме.
"Знаю, что для всех актеров массовых сцен костюмы были сшиты специально, а не взяты в гардеробных хранилищах. И юбки, воланы, перья на платьях создавали особый звук, ни на что не похожий в наше время, такое свое шуршание. Чтобы передать его зрителям, мы танцевали без музыки, а звукорежиссер записывал отдельную звуковую дорожку", — рассказала Елизавета Боярская.
Любовь есть процесс...
- Почему же вы все-таки взялись за экранизацию «Анны Карениной» — романа, к которому и так достаточно много обращались кинематографисты, да еще выпустили две версии фильма? — спросили мы в финале беседы у создателей.
- Сегодня так выглядит мир, что по-настоящему историю романа можно рассказать только в формате телевизионного кино, — считает Антон Златопольский. — Даже в формате полного метра это стало уже невозможным, поскольку изменились потребности публики и кино в ее сознании заняло другую нишу — развлекательную. А трагический финал «Анны Карениной» хорошо всем известен, но в написании нашего сценария возникла заковырка — ход с привлечением произведений Вересаева. И нам показалось, что это станет очень интересно зрителям.
"Конечно, я видел «Каренину» с Гретой Гарбо, видел фильм Зархи, и он мне нравится, видел экранизацию Сергея Соловьева. И ко мне не раз приходила идея экранизировать «Анну Каренину», однако признаюсь, что к моменту обсуждения экранизации с Антоном Андреевичем я не горел этим. Но здесь принципиальными для меня стал ход с привлечением в сценарий другого произведения, который и позволил иначе драматургически организовать финал, — в нашей «Анне Карениной» нет той сакраментальной сцены с поездом. И это мне понравилось.
Мне кажется, неинтересно снимать картину, когда конец всем известен, хотя сам роман уже мало кто читает и мало кто его истинно понимает, но чем дело кончится, знают все. Не менее важным для меня стало и другое обстоятельство: я сделал много разных картин — драмы, комедии, музыкальные комедии, военные — все у меня было, но не было фильма о любви. И я хотел снять такую картину - о взаимоотношениях мужчины и женщины, но, по-моему, никто лучше Толстого об этом не написал и уже никогда не напишет.
Линию взаимоотношений Анны и Вронского мне было важно показать гораздо подробнее, чем она показывается зрителю обычно. Ведь многие сцены из романа не сняты ни в одной из экранизаций. Но как же можно их не снимать?! Без них же многое непонятно! И в нашей «Анне Карениной» мы их показываем. И Лиза это точно ухватила и сыграла. Но самое главное, на этих съемках я понял, что отношения между мужчиной и женщиной происходят именно так, как описано в «Карениной». Я снимал и поражался: «Господи, я все это видел! Это все правда! Так было и в моей жизни....» И в этом гений Толстого! Мы ведь привыкли воспринимать слово «любовь» как нечто законченное, но любовь — это процесс, который никогда не бывает законченным. Он очень сложный, в нем есть и ненависть, и желание подчинить, и эгоизм, и жертва... И этот процесс замечательно смог описать Лев Николаевич".