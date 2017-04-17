Телепремьера «Анны Карениной»: знакомая история с заковыркой

Из спринтеров — в стайеры

Антон Златопольский, который работает и генеральным директором телеканала «Россия», в беседе с журналистами первым делом заметил, что канал уже лет 15 содействует созданию многосерийных телефильмов, основанных на том или ином классическом произведении, привлекает к экранизациям лучших режиссеров: "Очень хотелось, чтобы и Карен Георгиевич наконец включился в эту нашу работу".

"Это он был инициатором идеи и приложил немало усилий, чтобы склонить меня к экранизации «Анны Карениной», — улыбнулся Шахназаров в сторону Златопольского. — А у меня на этот счет были всякие сомнения, но Антон Андреевич как-то меня в них разубедил. И так случилось, что в первый раз в своей жизни я снимал фильм с чьей-то подачи. И не пожалел об этом. Благодарю Антона за его профессиональную настойчивость, за его настоящий продюсерский дар, и, конечно, спасибо этим актерам, работа с ними стала для меня огромным удовольствием.

Но она была очень тяжелой: снято шесть часов для показа по телевидению, это как четыре полнометражных фильма, и более двух часов для картины, которая будет представлена в кинотеатральном прокате. Создать две версии фильма — тоже новый для меня опыт, такая идея в числе прочего меня и привлекла к этой экранизации. К тому же, раньше я никогда не снимал многосерийных картин, я же спринтер: хронометраж моих фильмов — 1 час 25-30 минут, «Цареубийца» и «Белый тигр» — час сорок. И снимаю я быстро, это знают все актеры, с которыми я когда-либо работал, а для «Анны Карениной» потребовался другой ритм жизни".

Полнометражная история Вронского

Создатели новой экранизации романа пояснили, что полнометражный фильм «Анна Каренина. История Вронского» для кинотеатров полностью отличается от многосерийной телеверсии, это другая картина, а значит, она стала еще одной экранизацией произведения Толстого — 31-й. К полному метру был написан отдельный сценарий.

"Создание двух версий фильма мы считаем оправданным экспериментом, — говорит Антон Златопольский. — Думаю, и тем, кто не увидит, и тем, кто сейчас посмотрит «Анну Каренину» в восьми сериях на нашем канале, будет интересно увидеть и полнометражную картину.

Анна: не особенный, но внимательный взгляд

"Я очень рада, что с Кареном Георгиевичем у нас не было никаких разногласий по поводу того, какой в нашей экранизации должна быть Анна. Мы ее почувствовали и поняли одинаково. Но наш взгляд на героиню не какой-то особенный, просто внимательный, перечитайте страницы романа", — сказала нам Елизавета Боярская.

- Анна в вашем исполнении, какая она? — поинтересовались мы у актрисы.

- Нельзя охарактеризовать персонаж, да и любого человека по какому-то одному качеству. И самый обаятельный может стать неприятным, непредсказуемым и, наоборот, отъявленный злодей вдруг становится добрым, милым и ранимым человеком. Просто каждому из нас свойственны разные чувства. И Анне. В начале она открыта, непосредственна. Ее принимают в любом обществе как первую гранд-даму, и не из-за того, что она чопорная, но очень важная персона, а потому, что она миловидная и добрая женщина. И совсем другие эпитеты дарит ей Лев Николаевич в конце романа, когда говорит о той любви, которая становится мукой, которая приносит отчаяние и боль.