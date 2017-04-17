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"Особый мир" приглашает на благотворительную ярмарку

Rus.Postimees.ee
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Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

В воскресенье, 23 апреля организация "Особый мир" проводит традиционную ярмарку творческих работ детей с ограниченными возможностями. Ярмарка пройдет в фойе второго этажа столичного Центра русской культуры с 13.00 до 17.00. На этот раз будут представлены работы более десяти организаций: это и специальные школы, и детские дома, и дневные центры.

За прилавками наравне с педагогами, воспитателями и волонтерами будут стоять и местные знаменитости -  деятели культуры и искусства, теле- и радиоведущие, политики.

Творчество - нередко единственная возможность для особенных ребят показать свой богатый внутренний мир, свои надежды и радости.

Все средства, собранные на ярмарке, будут направлены на поддержку детей с ограниченными возможностями.

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