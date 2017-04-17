"Особый мир" приглашает на благотворительную ярмарку

В воскресенье, 23 апреля организация "Особый мир" проводит традиционную ярмарку творческих работ детей с ограниченными возможностями. Ярмарка пройдет в фойе второго этажа столичного Центра русской культуры с 13.00 до 17.00. На этот раз будут представлены работы более десяти организаций: это и специальные школы, и детские дома, и дневные центры.