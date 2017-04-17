Мать и дочь застряли в бане и погибли

Поход в баню к друзьям обернулся трагедией, в которой погибли две женщины 65 и 45 лет, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Йичин неподалеку от Праги. Из-за сломавшейся дверной ручки женщины пробыли в натопленной бане полтора часа. Когда хозяйка забеспокоилась, что ее гостьи так долго не возвращаются, и пошла в баню их проверить, она обнаружила два мертвых тела.

"Дверная ручка бани сломалась, и женщины оказались запертыми. Они пытались выбить окно, но сделать это не удалось", - рассказала СМИ пресс-секретарь местной полиции Ива Кормосова.

Прибывшая на место скорая могла лишь констатировать смерть обеих женщин.

Полиция проводит расследование, тела погибших направлены на экспертизу.