Мать и дочь застряли в бане и погибли

В Чехии мать и дочь не смогли выбраться из бани из-за сломавшейся дверной ручки и погибли.
Поход в баню к друзьям обернулся трагедией, в которой погибли две женщины 65 и 45 лет, пишет Daily Mail.
Инцидент произошел в городе Йичин неподалеку от Праги. Из-за сломавшейся дверной ручки женщины пробыли в натопленной бане полтора часа. Когда хозяйка забеспокоилась, что ее гостьи так долго не возвращаются, и пошла в баню их проверить, она обнаружила два мертвых тела.
"Дверная ручка бани сломалась, и женщины оказались запертыми. Они пытались выбить окно, но сделать это не удалось", - рассказала СМИ пресс-секретарь местной полиции Ива Кормосова.
Прибывшая на место скорая могла лишь констатировать смерть обеих женщин.
Полиция проводит расследование, тела погибших направлены на экспертизу.