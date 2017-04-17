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"На острие": что остается неизменным в ежегоднике КаПо?

Rus.Postimees.ee
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Андрей Заренков | ФОТО: Пеэтер Ланговитс

На прошлой неделе был опубликован очередной ежегодник Полиции безопасности. Стал ли он неожиданностью, появились ли в нем новые темы, что остается в нем неизменным и в каком контексте появляются там российские "соотечественники"?

Об этом ведущая программы "На острие" Олеся Лагашина на ETV+ побеседует в следующем выпуске 18 апреля в 20:30 с неоднократным фигурантом ежегодника КаПо Андреем Заренковым.

Цикл передач "На острие" является специальным проектом, подготовленным телеканалом ETV+ в сотрудничестве с Rus.Postimees. Дополнительная информация о проекте, а также описание передач находятся по адресу etvpluss.err.ee.

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