"На острие": что остается неизменным в ежегоднике КаПо?

Об этом ведущая программы "На острие" Олеся Лагашина на ETV+ побеседует в следующем выпуске 18 апреля в 20:30 с неоднократным фигурантом ежегодника КаПо Андреем Заренковым.

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