"На острие": что остается неизменным в ежегоднике КаПо?
17 апреля 2017 г., 11:31
На прошлой неделе был опубликован очередной ежегодник Полиции безопасности. Стал ли он неожиданностью, появились ли в нем новые темы, что остается в нем неизменным и в каком контексте появляются там российские "соотечественники"?
Об этом ведущая программы "На острие" Олеся Лагашина на ETV+ побеседует в следующем выпуске 18 апреля в 20:30 с неоднократным фигурантом ежегодника КаПо Андреем Заренковым.
Цикл передач "На острие" является специальным проектом, подготовленным телеканалом ETV+ в сотрудничестве с Rus.Postimees. Дополнительная информация о проекте, а также описание передач находятся по адресу etvpluss.err.ee.