Не прошедшие медкомиссию призывники все же будут служить

Согласно программе, которую в течение двух лет разрабатывали в Министерстве внутренних дел, молодые люди, которых не взяли в армию по состоянию здоровья, будут служить 12-14 месяцев на альтернативной, гражданской службе. Цель швейцарско-норвежско-израильской системы – подготовить на случай кризисной ситуации специалистов, не ограничиваясь лишь вооруженными силами.
Например, молодой человек с ИТ-образованием, после соответствующих проверок мог бы служить в Департаменте инфосистем, Центре инфотехнологий и развития или где-то еще. Места службы не ограничены, однако они должны быть созданы в государственных учреждениях по всей Эстонии. В зависимости от подготовки, гражданскую службу можно было бы пройти, например, в должности помощника полицейского, спасателя, переводчика, конторского служащего, служащего по графику или оператора Тревожного центра.
Гражданская служба может длиться 12-14 месяцев, срочная служба сейчас составляет восемь-одиннадцать месяцев. По сравнению с живущими в казарме срочниками, альтернативщики будут служить дольше, поскольку они должны будет находиться на рабочем месте всего 40 часов в неделю. После окончания службы государство зачислит их в резерв, в случае кризисной ситуации они могут быть призваны во внутреннюю оборону и для оказания жизненно важных услуг.
«Они нужны нам в кризисное время. Важно, чтобы кризисной помощи у нас было достаточно много», - сказал вице-канцлер Министерства внутренних дел Эркки Коорт. Он принадлежит к тому узкому кругу людей, которые в течение двух лет готовили в министерстве план введения гражданской службы.
Гражданская служба нужна прежде всего из-за нехватки людей и денег. Рождаемость со времен Поющей революции снизилась с 13 000 до 6000-7000 молодых людей. В год из них на срочную службу попадают 3200-3300, но проходят службу меньше 3000. И хотя Министерство обороны хочет увеличить к 2023 году количество прошедших срочную службу до 4000 человек, около 3000-4000 молодых людей по различным причинам в каждый годовой призыв все же не попадают в армию.
В то же время государственный аппарат полностью укомплектован. Это значит, что в случае возникновения настоящего кризиса будет крайне сложно оказать необходимую для населения помощь имеющимися ресурсами.
Подкрепление в лице гражданских служащих будет действовать уже во время прохождения ими службы. «Например, сейчас очищать дороги после аварий приходится порой полицейским и спасателями, что совершенно неразумно. Полицейский – это слишком дорогой ресурс, чтобы заставлять его чистить шоссе», - считает Коорт.
По словам вице-канцлера, это не означает изменения модели обороны страны, поскольку первичной все же будет срочная служба в армии: «Сейчас хороший спортивный парень по каким-то показателям здоровья может увильнуть от срочной службы, а в будущем у него это не получится. Если придется выбирать, служить в армии 8-11 месяцев, или 14 месяцев находиться на гражданской службе, это может мотивировать его пойти в армию».
От гражданской службы государство получит только благо. Служащий поймет, как работает государство. Можно будет снизить риски поведения молодого человека, прошедшего службу во внутренней обороне. Прошедшие обучение люди сами меньше нуждаются в помощи и умеют помогать другим. В будущем многие департаменты смогут проще находить для себя рабочую силу.
Эстония не изобретает велосипед. По тем же причинам гражданскую службу используют, например, Швейцария, Норвегия и Израиль. В 1990-х в Эстонии можно было служить в оперативных внутренних войсках, военизированных спасательных подразделениях, после их упразднили.
Нужен новый закон
По словам руководителя проекта гражданской службы Марийты Маттийзен, на самом деле Эстония не возьмет на вооружение модель какого-то государства: «Сейчас мне кажется, что нам нужно создать гибрид из систем Израиля, Швейцарии и Норвегии».
Введение гражданской службы не предполагает изменение Конституции, но, скорее всего, придется создать отдельный закон. В качестве одного варианта, выбирать гражданских служащих будет Департамент оборонных ресурсов, а в соответствии со вторым, можно было бы поручить проведение призыва самим учреждениями. Во что обойдется введение гражданской службы, пока не ясно.
По словам Маттийзен, к концу августа в министерстве будет готов план с предложениями, который передадут политикам на утверждение.
Как могло бы общество отнестись к гражданской службе? Ясно, что уже сейчас Эстонии не хватает рабочих рук. Более 80 процентов участвовавших в социологических исследованиях молодых людей признали, что их работодатель скорее плохо относится к тому, что работник должен идти в армию. Главной причиной уклонения от армии, молодые люди называют страх, что служба отнимет время от образования, личной и трудовой жизни.
Вице-канцлер Коорт этой логики не разделяет: «Я не понимаю – год службы на общество оставляет брешь в жизни, а пять лет работы в Австралии не оставляют никакой бреши».
Интерес к гражданской службе прежде всего проявили социальные учреждения. Для остальных главным препятствием остаются деньги. Создание мест для гражданской службы, обучение пришедших на службу молодых людей и надзор весьма затратны, поэтому некоторые поставили предварительное условие: получение дополнительных средств. Как и будут ли они найдены – это вопрос переговоров.
«Я вижу, что через два-три года во всех подчиненных МВД учреждениях на работе будут иметься альтернативщики. А до ежегодного призыва мы могли бы дойти к 2025 году», - предположил Коорт.
И это в том случае, если политики поддержат план введения гражданской службы: «Я очень надеюсь, что ни одна из политических сил не выйдет с идеей, что мы должны предоставить право выбора. В противном случае возникнет вопрос: кто тут равнее и почему мы должны делать различия».
Дорогое содержание
Директор по координации государственной обороны Госканцелярии Кристьян Прикк сказал, что задачу придумать модель гражданской службы поставило еще прежнее правительство. И гласное слабое звено тут – ее затратность.
«Было бы здорово, если бы выяснилось, что при помощи гражданской службы было можно эффективнее по затратам привлечь людей к урегулированию кризисов. Но нужно учитывать, что такое привлечение людей в любом случае будет приносить определенные расходы», - сказал он.
В законопроект нового плана развития гособороны на 2017-2026, который недавно был передан правительству, возможность прохождения гражданской службы еще не вписана. Но это не исключает того, что ее можно будет вписать в следующий план развития через несколько лет: «Тут важна точная постановка целей, содержательный анализ расходов-доходов и проведение качественных общественных дебатов», - считает Прикк.
Серьезно изучавший тему государственной обороны социолог Юхан Кивиряхк сказал, что, по крайней мере, на бумаге у введения гражданской службы в Эстонии есть сторонники. Мысль, что оборона страны - это не только вооруженные силы, но и общая задача большинства госучреждений и всего общества, полностью или частично поддерживают 76 процентов принявших участие в исследовании жителей Эстонии, и 85 процентов эстонцев.
Однако если однажды такая служба будет введена, реальность не окажется безоблачной: «Я считаю, что в рыночно-экономическом обществе такой план просто не найдет поддержки: ты молодой человек и целый год тебе придется бесплатно работать на государство». Поэтому на отношение в итоге будет влиять то, насколько содержательную и отвечающую знаниям молодых людей гражданскую службу государство сможет им предложить.
Не все попадут на службу
И хотя идея введения гражданской службы, конечно же, заслуживает поддержки, все же попадание на службу всех парней каждого призыва невозможно, предрекает председатель Партии реформ и бывший министр внутренних дел Ханно Певкур.
«Я считаю, что эта идея в любом случае разумная и необходимая. Я поддерживал ее будучи министром внутренних дел и готов поддержать ее и сейчас. Но уже тогда был вопрос, сможем ли мы это осуществить», - рассуждает Певкур.
Он привел пример, что хотя закон уже теперь разрешает служить в Спасательном департаменте, в течение многих лет ищут ответ на вопрос: какую работу могли бы предложить альтернативщику?
Необученный спасатель не может выполнять работы по спасению, поэтому служба может стать для департамента скорее нагрузкой, чем пользой: «От разматывателя шлангов нет никакого смысла».
Если гражданская служба будет введена, количество проходящих через нее молодых людей будет зависеть оттого, как много государство сможет создать рабочих мест, которые отвечали бы образованию и знаниям призывника, при этом, не нарушая закон и не создавая для страны слишком больших дополнительных расходов.
«Гражданскую службу можно применять на тех специальностях, где не требуется очень основательная профессиональная подготовка, или служащий уже подготовлен – например, ИТ-специалист», - предложил Певкур.
В каждом годовом призыве сейчас есть тысячи молодых людей, которых даже при наличии желания невозможно было бы призвать в армию из-за отсутствия возможности обучения. Певкур считает, что во внутренней обороне не найти достаточного количества мест, чтобы угодить всем. Таким образом, сохраняется неравенство между теми, кто прошел службу и теми, кто не прошел.
КОММЕНТАРИЙ
Эрик Тамре, прошедший альтернативную службу
Мне кажется, что по сравнению с альтернативной службой, гражданская – это шаг в правильном направлении, если это даст служащему возможность использовать свои знания и навыки во благо государства. Это «если» - решающее. Оценить можно будет лишь тогда, когда появится порядок прохождения гражданской службы.
Ясно, что только лишь более плотное использование времени службы не исключит высказываний против того, что служба, как таковая, обязательна для здоровых молодых мужчин.
Для многих молодых людей важно половое равноправие: выглядит странно, что служба обязательна только для парней.
Также не отвечает поставленным перед службой целям аргумент, что принуждение к обязательной службе недопустимо.
В свете этих аргументов не кажется вразумительной и идея введения взвешенного выбора: как объяснить отмену обязанности для некоторых молодых людей?
В то же время, возможность прохождения гражданской службы, безусловно, увеличит число молодых людей, добровольно идущих на службу.
Я верю, что молодых людей, отказывающихся от ношения оружия по этических соображениям, удовлетворила бы, например, служба в Министерстве финансов. Причем, так же успешно, как сегодняшняя альтернативная служба.
Альтернативную службу выбирают единицы
Год Альтернативщики в соцучреждениях в учебных учреждениях
2016 98 58 40
2015 53 37 16
2014 65 44 21
2013 30 16 14
2012 34 27 7