Не прошедшие медкомиссию призывники все же будут служить

Например, молодой человек с ИТ-образованием, после соответствующих проверок мог бы служить в Департаменте инфосистем, Центре инфотехнологий и развития или где-то еще. Места службы не ограничены, однако они должны быть созданы в государственных учреждениях по всей Эстонии. В зависимости от подготовки, гражданскую службу можно было бы пройти, например, в должности помощника полицейского, спасателя, переводчика, конторского служащего, служащего по графику или оператора Тревожного центра.

Гражданская служба может длиться 12-14 месяцев, срочная служба сейчас составляет восемь-одиннадцать месяцев. По сравнению с живущими в казарме срочниками, альтернативщики будут служить дольше, поскольку они должны будет находиться на рабочем месте всего 40 часов в неделю. После окончания службы государство зачислит их в резерв, в случае кризисной ситуации они могут быть призваны во внутреннюю оборону и для оказания жизненно важных услуг.

«Они нужны нам в кризисное время. Важно, чтобы кризисной помощи у нас было достаточно много», - сказал вице-канцлер Министерства внутренних дел Эркки Коорт. Он принадлежит к тому узкому кругу людей, которые в течение двух лет готовили в министерстве план введения гражданской службы.

Гражданская служба нужна прежде всего из-за нехватки людей и денег. Рождаемость со времен Поющей революции снизилась с 13 000 до 6000-7000 молодых людей. В год из них на срочную службу попадают 3200-3300, но проходят службу меньше 3000. И хотя Министерство обороны хочет увеличить к 2023 году количество прошедших срочную службу до 4000 человек, около 3000-4000 молодых людей по различным причинам в каждый годовой призыв все же не попадают в армию.

В то же время государственный аппарат полностью укомплектован. Это значит, что в случае возникновения настоящего кризиса будет крайне сложно оказать необходимую для населения помощь имеющимися ресурсами.

Подкрепление в лице гражданских служащих будет действовать уже во время прохождения ими службы. «Например, сейчас очищать дороги после аварий приходится порой полицейским и спасателями, что совершенно неразумно. Полицейский – это слишком дорогой ресурс, чтобы заставлять его чистить шоссе», - считает Коорт.

По словам вице-канцлера, это не означает изменения модели обороны страны, поскольку первичной все же будет срочная служба в армии: «Сейчас хороший спортивный парень по каким-то показателям здоровья может увильнуть от срочной службы, а в будущем у него это не получится. Если придется выбирать, служить в армии 8-11 месяцев, или 14 месяцев находиться на гражданской службе, это может мотивировать его пойти в армию».

От гражданской службы государство получит только благо. Служащий поймет, как работает государство. Можно будет снизить риски поведения молодого человека, прошедшего службу во внутренней обороне. Прошедшие обучение люди сами меньше нуждаются в помощи и умеют помогать другим. В будущем многие департаменты смогут проще находить для себя рабочую силу.

Эстония не изобретает велосипед. По тем же причинам гражданскую службу используют, например, Швейцария, Норвегия и Израиль. В 1990-х в Эстонии можно было служить в оперативных внутренних войсках, военизированных спасательных подразделениях, после их упразднили.