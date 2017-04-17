Эрдоган намерен восстановить смертную казнь

Для одобрения смертной казни требуется поддержка не менее двух третей депутатов турецкого парламента. Если среди депутатов эта идея не получит достаточной поддержки, будет проведен референдум, сказал Эрдоган. При этом референдум возможно будет провести, если за предложение проголосует 60 процентов членов парламента, передает Deutsche Welle.

О возможности возвращения к смертной казни Эрдоган заговорил после неудавшейся попытки госпереворота, случившейся летом 2016 года. В Брюсселе отметили, что восстановление высшей меры наказания поставит крест на планах Турции вступить в Евросоюз.

По данным национального Центризбиркома, победу на нынешнем референдуме одержали сторонники расширения полномочий главы государства. Согласно предварительным результатам, инициативу Эрдогана поддержали 51,2 процента проголосовавших избирателей, против выступили 48,8 процента. Эти данные основаны на подсчете 99,96 процента бюллетеней.