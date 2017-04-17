Россияне напуганы вероятностью новых терактов после взрыва в метро Санкт-Петербурга

14% россиян не беспокоятся по поводу вероятности новых терактов. Остальные затруднились с ответом, приводит РБК данные опроса, проведенного с 7 по 10 апреля среди 1,6 тыс. человек в 48 регионах РФ.

Между тем в 2015 году после терактов в Париже беспокойство в связи с вероятностью подобных терактов в России проявляли 82% россиян. В прошлом году после серии атак в Брюсселе о своих переживаниях по поводу возможности терактов в РФ говорили 67% россиян. Меньшее число обеспокоенных возможными терактами россиян в прошлые годы замдиректора «Левада-Центра» Алексей Гражданкин объяснил тем, что «Брюссель и Париж от нас далеко».

Согласно данным опроса, около 80% россиян считают, что теракт может произойти в любой момент. В прошлом году такие предположения высказывали чуть больше 60% респондентов.

Исламских экстремистов в организации теракта в петербургском метро обвинили 45% россиян, международных террористов заподозрили в преступлении 30% россиян, еще 16% подозревают внешних врагов России. Винить украинские спецслужбы склонны 9%. Еще 3% россиян считают, что за взрывами в петербургском метро стоят российские спецслужбы. Комментируя результаты опроса, замдиректора «Левада-Центра» Алексей Гражданкин отметил, что теория о причастности российских спецслужб к терактам становится все менее популярной.

В недавнем опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 30% респондентов заявили, что за терактом в метро Петербурга стоит террористическая группировка «Исламское государство», 12% назвали виновниками боевиков/террористов, 3% упомянули США, по 2% обвинили Украину, выходцев с Кавказа или из Средней Азии, Сирию и правительство РФ.

По данным опроса «Левада-Центра», 38% россиян считают, что спецслужбы и МВД не смогут защитить население страны от новых терактов. 47% склонны доверять профессионализму силовиков. В опросе ВЦИОМ 52% заявили, что власти смогут защитить население страны от новых терактов.

Из опроса «Левада-Центра» следует, что около половины респондентов уверены в невозможности предотвратить теракты. В опросе ВЦИОМ 52% заявили, что взрыв в петербургском метро можно было предотвратить. 40% высказали противоположное мнение.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. По данным следствия, 22-летний террорист-смертник Акбарджон Джалилов привел в действие самодельное взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате погибли 14 человек.