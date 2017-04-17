Полезные советы: как уберечь себя от слежки через веб-камеру

Фирма по защите компьютеров Norton дает несколько полезных советов, как понять, что за вами кто-то подглядывает через веб-камеру и как избежать подобной ситуации.

Используйте антивирусник. Важной вещью, которую пользователь компьютера должен сам сделать, - использовать надежный антивирусник и регулярно его обновлять. Хороший антивирусник даст знать, если в систему попадет вредоносная программа.

Не скачивайте подозрительные файлы. Не кликайте по подозрительным ссылкам и не загружайте сомнительные файлы, которые вам посылают незнакомые люди. В то же время не стоит открывать и то, что посылают вам знакомые, не узнав у них, что это такое. Это один из основных способов, как на компьютер попадает вирус, который может дать доступ злоумышленникам к веб-камерам.

Не общайтесь с незнакомцами в интернете. Часто в ходе интернет-общения у человека узнают его личные данные или заслуживают его доверие, чтобы потом отправить вредоносный файл.

Следите за знаками веб-камеры. Если она включается без причины, это знак того, что кто-то завладел вашей веб-камерой. Самое простое — заклеить камеру скотчем, если вы ее активно не используете.

Запустите брандмауэр. Он помогает избегать постороннего проникновения в ваш компьютер. В большинстве случае брандмауэр запускается сам.

Безопасный пароль для домашнего интернета. Так вы будете уверены, кто никто не сможет использовать ваш домашний интернет в преступных целях.