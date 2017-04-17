Трое грабителей ворвались в квартиру и напали на хозяина ради 15 евро и бутылки пива

Как сообщила пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, жертва утверждает, что знает нападавших.

"Пока не задержан ни один подозреваемый, точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе производства", - сказала Рейнхольд.

Для расследования случившегося возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.