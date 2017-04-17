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Трое грабителей ворвались в квартиру и напали на хозяина ради 15 евро и бутылки пива

Rus.Postimees.ee
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Грабитель. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Scanpix

По сообщению полиции, перед праздниками в Пярну трое мужчин с целью ограбления ворвались в квартиру на Рижском шоссе и применили физическую силу против владельца квартиры. Однако злоумышленникам удалось найти лишь 15 евро и бутылку пива, пишет Pärnu Postimees.

Как сообщила пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, жертва утверждает, что знает нападавших.

"Пока не задержан ни один подозреваемый, точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе производства", - сказала Рейнхольд.

Для расследования случившегося возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

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