Трое грабителей ворвались в квартиру и напали на хозяина ради 15 евро и бутылки пива
17 апреля 2017 г., 12:13
По сообщению полиции, перед праздниками в Пярну трое мужчин с целью ограбления ворвались в квартиру на Рижском шоссе и применили физическую силу против владельца квартиры. Однако злоумышленникам удалось найти лишь 15 евро и бутылку пива, пишет Pärnu Postimees.
Как сообщила пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, жертва утверждает, что знает нападавших.
"Пока не задержан ни один подозреваемый, точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе производства", - сказала Рейнхольд.
Для расследования случившегося возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.